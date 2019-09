Σεισμός τώρα στην Αλβανία: «Αλληλέγγυα στους πληγέντες η Ελλάδα»

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ εκφράζει την συμπαράσταση και αλληλεγγύη της χώρας μας στους πολίτες και την κυβέρνηση της Αλβανίας, που δοκιμάζονται από τον Εγκέλαδο.

Διαβάστε την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από το σεισμό που έπληξε τη χώρα / We express our solidarity to the government of #Albania & the people affected by the earthquake. @AlbanianDiplo

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 21, 2019