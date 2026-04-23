«Σφάχτηκαν» Ανδρουλάκης και Θεοδωρικάκος: «Χυδαίο ντιλάρισμα Μαξίμου με τους 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ», «Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι;»

Μετωπική σύγκρουση είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23.04.2026) στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι τα συγκεκριμένα «γαλάζια» στελέχη θα είναι κανονικά υποψήφια στις επόμενες εκλογές.

Από το βήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «υπόγειο χυδαίο ντιλάρισμα» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η προαναγγελία της εκ νέου καθόδου των «13» στα ψηφοδέλτια της ΝΔ συνιστά «ξέπλυμα σε δημόσια θέα». «Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κ. Μαρινάκης ότι έχει δοθεί ελευθέρας για κάθοδο στις εθνικές. Πόσο πιο προκλητικοί;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να προσθέσει ότι «πριν καν φτάσουν οι δικογραφίες από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, έχετε καθαρίσει πως οι βουλευτές σας θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέδεσε, μάλιστα, την κυβερνητική στάση και με τις αναφορές της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στο Φόρουμ των Δελφών, λέγοντας ότι «η κυρία Κοβέσι ανέφερε πως κουράστηκε να ακούει πως έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα». Όπως υποστήριξε, ο Παύλος Μαρινάκης «επιβεβαίωσε την κυρία Κοβέσι», αποδεικνύοντας –κατά τον ίδιο– ότι η κυβέρνηση παραμένει «αμετανόητη» και ότι «η διαφθορά και η ατιμωρησία θα συνεχιστούν».

Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκαν και τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τον ίδιο να κάνει λόγο για παροχές με καθαρό πολιτικό υπολογισμό. «Θα σας πει και “ευχαριστώ” ο λαός, επειδή έδωσε χθες ο πρωθυπουργός ψίχουλα από τους φόρους του», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει με αιχμή ότι «το “ευχαριστώ” του λαού είναι για τον κύριο Λαζαρίδη και τους 13 βουλευτές», υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα ανακοινώθηκαν για να αντισταθμιστεί το πολιτικό κόστος.

«Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι;», «Έχουν κοντά ποδάρια οι συμψηφισμοί»

Η κυβερνητική απάντηση ήρθε από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να εμφανίσει συλλήβδην τη Νέα Δημοκρατία ως διεφθαρμένη παράταξη. «Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι; Μην παριστάνει κανείς μας τον αθώο. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ρουσφέτι;» ανέφερε, επιμένοντας ότι οι 13 βουλευτές ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, ώστε να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα, απορρίπτοντας τον συμψηφισμό. «Έχουν κοντά ποδάρια οι συμψηφισμοί. Ναι, προφανώς υπήρχε ρουσφέτι και υπάρχει, δεν το εφηύρε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι και δεν δέχομαι κανένα συμψηφισμό που επιχειρείτε να κάνετε», απάντησε, με την αντιπαράθεση να κλιμακώνεται περαιτέρω.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επανήλθε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακαλέσει. «Πάρτε πίσω ότι είμαστε διεφθαρμένοι», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «βαριά αλαζονική συμπεριφορά» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, τον κάλεσε, εφόσον διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς, να τα καταθέσει στον εισαγγελέα, τονίζοντας ότι «η συνωμοσιολογία δεν οδηγεί πουθενά».

Μαξίμου για Ανδρουλάκη: «Σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις»

Αιχμηρή ήταν και η απάντηση του Μαξίμου στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη περί συμμετοχής των 13 βουλευτών στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. «Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας», ανέφεραν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις».

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε προφανώς την περίπτωση κατά την οποία οι εκλογές θα διεξαχθούν πριν από την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Όπως σημείωναν, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση ζητεί «από τη Δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους», επιχειρώντας να απορρίψει τις αιχμές περί πολιτικής κάλυψης.