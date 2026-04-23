Παύλος Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας

Τα νέα μέτρα στήριξης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η ξεκάθαρη κυβερνητική γραμμή ότι οι 13 βουλευτές της ΝΔ για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τίθενται εκτός ψηφοδελτίων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη, την Πέμπτη (23.04.2026).

«H κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις, καθώς η οικονομία έχει μεταπηδήσει

από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων και από την αβεβαιότητα στη σταθερότητα» είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα νέα μέτρα στήριξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση των «γαλάζιων» στελεχών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «όσοι παρακολούθησαν τις ομιλίες τους, διαπίστωσαν πως εξέπεμπαν αξιοπρέπεια και σεβασμό», προσθέτοντας ότι οι ίδιοι θέλουν να κριθούν, ώστε να μη μείνει καμία σκιά πάνω τους. «Η στάση τους αποτελεί την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος» σημείωσε. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τους συγκεκριμένους βουλευτές και ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν καταλαβαίνει γιατί θα πρέπει να στοχοποιείται ο κ. Σκέρτσος»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε και τα σενάρια περί εσωτερικών διαφοροποιήσεων με αφορμή τις αιχμές που διατυπώθηκαν σε βάρος του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως «ούτε ζήτημα υπάρχει ούτε καταλαβαίνω για ποιον λόγο θα πρέπει να στοχοποιείται ο κ. Σκέρτσος», επιχειρώντας να βάλει τέλος στη σχετική συζήτηση.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε συνολικά τον ρόλο των βουλευτών και τη διαρκή επαφή τους με την κοινωνία, σημειώνοντας ότι η καθημερινή τριβή με τα προβλήματα των πολιτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πως «κοινοβουλευτικοί και εξωκοινοβουλευτικοί βρίσκονται στην ίδια πλευρά», στέλνοντας μήνυμα εσωτερικής συνοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν ο Μάκης Βορίδης κινείται εκτός κυβερνητικής γραμμής, μετά τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1,, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει θέμα γραμμής», απορρίπτοντας εκ νέου τα περί εσωκομματικών τριβών. Οι διευκρινίσεις του Παύλου Μαρινάκη ήρθαν στον απόηχο των δηλώσεων που είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα ο Στέλιος Πέτσας και ο Γιάννης Οικονόμου, οι οποίοι είχαν αφήσει αιχμές κατά του Άκη Σκέρτσου, καταλογίζοντάς του ότι δεν αντιλαμβάνεται επαρκώς την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Για τις δηλώσεις Κοβέσι

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, είπε ότι παρουσιάζονται επιλεκτικά τα όσα είπε Λάουρα Κοβέσι με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η συνολική εικόνα των όσων ανέφερε.

«Καμία βάση» στα περί ανταλλαγής Mirage με Rafale για την Ουκρανία

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά το γαλλικό δημοσίευμα της Le Parisien Matin, σύμφωνα με το οποίο ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να μεταβαίνει στην Αθήνα με πρόταση για την αγορά 43 ελληνικών Mirage, προκειμένου αυτά να σταλούν στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα την προμήθεια ισάριθμων Rafale από την Ελλάδα με ευνοϊκούς όρους.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η συγκεκριμένη πληροφορία «δεν έχει καμία βάση», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα ελληνικά αεροσκάφη είναι «απολύτως επιχειρησιακά».

Επιπλέον αποθεματικό ύψους 200 εκατ. ευρώ

Ερωτηθείς γιατί τα μέτρα στήριξης περιορίζονται στα 500 εκατ. ευρώ, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι πρόκειται για το μέγιστο ποσό που μπορούσε να διατεθεί με ασφάλεια, εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση διατηρεί επιπλέον αποθεματικό ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο επόμενο διάστημα, επιμένοντας στη γραμμή της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα, παρέθεσε πίνακες με στοιχεία για την πορεία του δημόσιου χρέους, επιχειρώντας να τεκμηριώσει τη βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα.

«Από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων»

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να αναδείξει το πολιτικό και δημοσιονομικό αποτύπωμα των νέων μέτρων στήριξης, συνδέοντας τις παροχές με τη συνολική πορεία της οικονομίας. «Η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η χώρα έχει περάσει «από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων» και «από την αβεβαιότητα στη σταθερότητα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στο επιχείρημα ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε πρόσθετα μέτρα στήριξης. Όπως ανέφερε, η χώρα είναι «μία από τις πέντε μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα», αντιπαραβάλλοντας την εικόνα αυτή με άλλα κράτη-μέλη που, όπως σημείωσε, βρίσκονται σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, απέδωσε το υπερπλεόνασμα στην ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, απορρίπτοντας την κριτική της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης. «Το υπερπλεόνασμα δεν προέκυψε από υπερφορολόγηση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει συνολικά 83 άμεσους και έμμεσους φόρους.

«Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε»

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη γραμμή της δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη σημερινή κυβερνητική πολιτική από πρακτικές του παρελθόντος. «Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και οι ευρωπαϊκοί κανόνες», σημείωσε, προσθέτοντας με νόημα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει λογικές «λεφτά υπάρχουν» ή «δώστα όλα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ακόμη ότι η ίδια πολιτική επιτρέπει όχι μόνο την ενίσχυση των πολιτών, αλλά και τη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Όπως είπε, «η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους», ενώ παρουσίασε ως πρόσθετο επιχείρημα το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς μείωσης χρέους στην Ευρώπη.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε και στην επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου, αποδίδοντάς της ιδιαίτερη πολιτική και γεωστρατηγική σημασία. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη «συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μιας ήδη στενής διμερούς σχέσης», με αιχμή τόσο τη διμερή συνεργασία όσο και τον ευρωπαϊκό διάλογο για την άμυνα και την ασφάλεια.

Για τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο και τον κοινωνικό τουρισμό

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αναδείξει και το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, από τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού έως την επέκταση κοινωνικών προγραμμάτων όπως οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» και ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι,

Νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.

Η Κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις, καθώς η οικονομία της χώρας μας έχει μεταπηδήσει από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων και από την αβεβαιότητα στην σταθερότητα.

Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν τέσσερα ξεκάθαρα μηνύματα:

Πρώτον: Η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν την δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών γιατί είναι μία από τις 5 μόλις χώρες (μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία) που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα ενώ 9 χώρες έχουν μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι αναγκασμένες είτε να περικόψουν δαπάνες είτε να αυξήσουν φόρους.

Δεύτερον: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. Γιατί αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, η Κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους.

Τρίτον: Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Σε αντίθεση με τις αποτυχημένες πρακτικές του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώστα όλα», εμείς λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και φροντίζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε να φτάνουν στην τσέπη των πολιτών και να πληρούν μια ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση: αυτήν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Με απλά λόγια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα επιλέξει να γίνει προσωρινά ευχάριστη στέλνοντας το λογαριασμό στις επόμενες γενιές.

Τέταρτον: Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα μας να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Ως αποτέλεσμα, το 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς ρεκόρ το δημόσιο χρέος είναι η παρακαταθήκη της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται:

-Η επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο.

– Η επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο της επιδότησης των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

– Η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί η οποία καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά.

– Η αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας, πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

– Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων προκειμένου το ένα ενοίκιο, ετησίως, να επιστρέφεται σε περισσότερους. Θα στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλαδή το 86% του συνόλου.

-Η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρεών από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ.

-Η δυνατότητα οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 να μπορούν να ενταχθούν, πλέον, σε καθεστώς 72 δόσεων, υπό την προϋπόθεση να αποπληρωθούν ή να διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023.

-Τέλος, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί, πλέον, να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

– – – –

Την Αθήνα θα επισκεφτεί στις 24 και 25 Απριλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μιας, ήδη, στενής διμερούς σχέσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας.

– – – –

Πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού και τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο συνδυάζει ήδη ενεργοποιημένα μέτρα με νέες παρεμβάσεις που συμπληρώνουν το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας και αφορούν τόσο την άμεση ζημιά όσο και τις έμμεσες απώλειες. Πιο συγκεκριμένα αφορούν:

• Αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα (έως 250 ευρώ), με κάλυψη όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται και καταβολή ενισχύσεων ανά ζώο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

• Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος,

• Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, για το σύνολο των παραγωγών που βρίσκονται εντός των ζωνών περιορισμού.

• Νέα ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται λόγω των μέτρων.

Παράλληλα:

• Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. ευρώ για τις τυροκομικές επιχειρήσεις.

• Προωθείται η ελεγχόμενη επανέναρξη εξαγωγών ώριμων τυριών, υπό αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας.

• Ενισχύονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με επιπλέον προσωπικό, μεταξύ άλλων με την αποστολή κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την ενεργοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένουν τα αυστηρά μέτρα επιτήρησης και ελέγχου, με έμφαση στην τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

– – – –

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής αρωγής στον Λίβανο, μέσω της Hellenic Aid του Υπουργείου Εξωτερικών, παραμένοντας συνεπής στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η χώρα μας διέθεσε 300.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική συνεισφορά στο Ανθρωπιστικό Ταμείο για τον Λίβανο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Κίνηση που διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση των δράσεων πεδίου για την ανακούφιση των πληγέντων.

Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα προσφέρει 500.000 ευρώ για τη στήριξη του λιβανικού συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος, που θα καλύψει ανάγκες νοσηλείας ευάλωτων ασθενών για ένα έτος, καθώς και προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ακόμη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά και η παράδοση 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά είδη, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, παραδόθηκε επισήμως από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου και την High Relief Committee, προκειμένου να διανεμηθεί στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

– – – –

Ανοίγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη της οικογένειας και η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε 62 Δήμους, όπου υπογράφηκαν 925 συμφωνητικά συνεργασίας, επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.

Η φροντίδα παρέχεται είτε στην οικογενειακή εστία είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενες μητέρες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες, πατέρες μόνο όταν ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα, κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση και φοιτήτριες μητέρες. Δικαιούχες είναι επίσης, και οι άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ για διάστημα τριών μηνών.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος, Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας αρμόδια για θέματα Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έλενα Ράπτη: «Ο ρόλος του προγράμματος είναι διττός: από τη μία πλευρά, βοηθά τις μητέρες να παραμείνουν ενεργές επαγγελματικά μετά τη γέννηση του παιδιού τους και από την άλλη, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες, που επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές/επιμελήτριες, με εισόδημα και ασφάλιση».

—–

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

– – – –

Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα έχει συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος, στο Μέγαρο Μαξίμου.

To απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Παρασκευή θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.