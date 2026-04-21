Σφάζονται Στέφανος Κασσελάκης και Παύλος Πολάκης: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απατεώνας και απελπισμένος»

Σε νέα, μετωπική σύγκρουση οδηγήθηκαν ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Παύλος Πολάκης, αυτή τη φορά με αφορμή τη δικαστική διαμάχη των δύο, η οποία ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί αύριο (22.04.2026).

Η αντιπαράθεση ξέσπασε στα social media, όταν ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζήτησε αναβολή της διαδικασίας, αφήνοντας αιχμές ότι υπαναχωρεί μπροστά στη δικαστική αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι “απατεώνας”. Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης, ανεβάζοντας απότομα τους τόνους.

Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι «απατεώνας».

Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια. — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 21, 2026

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Παύλος Πολάκη, ο οποίος επιχείρησε να αποδομήσει πλήρως τον ισχυρισμό του αντιπάλου του, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα για αναβολή υποβλήθηκε για καθαρά διαδικαστικούς λόγους και κατόπιν συνεννόησης των δύο πλευρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου, ο Γιάννης Απατσίδης, ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο, τον κύριο Πελέκη, αναβολή επειδή έχει άλλο δικαστήριο. Ο δικηγόρος σου συμφώνησε και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε ότι ο ίδιος θα έδινε κανονικά το «παρών», σημειώνοντας πως, αν και επρόκειτο για αστική υπόθεση και δεν θα μπορούσε να μιλήσει ο ίδιος, «θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε σε ακόμη πιο επιθετικό ύφος, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Είσαι απελπισμένος και φαίνεται», ανέφερε, για να προσθέσει ότι αυτή είναι «η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύονται στις δημοσκοπήσεις».