Πολιτική

Σφάζονται Στέφανος Κασσελάκης και Παύλος Πολάκης: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απατεώνας και απελπισμένος»

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του προέδρου του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την δικαστική τους διαμάχη
Κασσελάκης και Πολάκης
Οι Στέφανος Κασσελάκης και Παύλος Πολάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σε νέα, μετωπική σύγκρουση οδηγήθηκαν ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Παύλος Πολάκης, αυτή τη φορά με αφορμή τη δικαστική διαμάχη των δύο, η οποία ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί αύριο (22.04.2026).

Η αντιπαράθεση ξέσπασε στα social media, όταν ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζήτησε αναβολή της διαδικασίας, αφήνοντας αιχμές ότι υπαναχωρεί μπροστά στη δικαστική αναμέτρηση.

«Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι “απατεώνας”. Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης, ανεβάζοντας απότομα τους τόνους.

 

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Παύλος Πολάκη, ο οποίος επιχείρησε να αποδομήσει πλήρως τον ισχυρισμό του αντιπάλου του, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα για αναβολή υποβλήθηκε για καθαρά διαδικαστικούς λόγους και κατόπιν συνεννόησης των δύο πλευρών.

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου, ο Γιάννης Απατσίδης, ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο, τον κύριο Πελέκη, αναβολή επειδή έχει άλλο δικαστήριο. Ο δικηγόρος σου συμφώνησε και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε ότι ο ίδιος θα έδινε κανονικά το «παρών», σημειώνοντας πως, αν και επρόκειτο για αστική υπόθεση και δεν θα μπορούσε να μιλήσει ο ίδιος, «θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού».

 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε σε ακόμη πιο επιθετικό ύφος, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Είσαι απελπισμένος και φαίνεται», ανέφερε, για να προσθέσει ότι αυτή είναι «η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύονται στις δημοσκοπήσεις».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νέα επίθεση από την Τουρκία: Οι ελληνικοί χάρτες αλιείας χαράσσουν «φανταστικά σύνορα» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «άκυρες» και «χωρίς νομική ισχύ» τις ελληνικές απαγορεύσεις πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, επαναφέροντας τη ρητορική περί παραβίασης της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας
Ελληνικός χάρτης αλιείας
Βουλή: Πέρασαν από την Επιτροπή οι συμφωνίες με Ιταλία και Πολωνία για διαβαθμισμένες πληροφορίες
Κατά τη συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης υποστήριξε ότι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας
Βουλή
Στα άκρα η κόντρα Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ: «Η συμπεριφορά του είναι σύμφυτη με την αλαζονεία και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη»
Η  Χαρ.Τρικούπη ανεβάζει κι άλλο τους τόνους μετά την επίθεση του υπουργού Υγείας στον Ν. Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων» και «ψεύτη, φαρισαίο, υποκριτή»
Ανδρουλάκης, Χρυσοχοϊδης, Ανδρουλάκης
Μαρινάκης για το beef Οικονόμου – Σκέρτσου σχετικά με τις «πελατειακές σχέσεις» ψηφοφόρων και βουλευτών: Εγώ είμαι υπέρ του σταυρού προτίμησης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, απορρίπτοντας το «τσουβάλιασμα» και επιμένοντας ότι η διαίρεση στο εσωτερικό της ΚΟ δεν προσφέρει τίποτα
Οικονόμου, Μαρινάκης, Σκέρτσος
