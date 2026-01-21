Σφοδρά «πυρά» Κωνσταντοπούλου για την απουσία Μητσοτάκη από τη Βουλή: Χαρακτήρισε «παπατζή» τον πρωθυπουργό

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσχηματική στάση και υπενθύμισε τη διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής του περασμένου Ιουλίου, την οποία χαρακτήρισε «μπαζωμένη», καταγγέλλοντας προσπάθεια συγκάλυψης για τους υπουργούς Αυγενάκη και Βορίδη. «Θέλετε να πιστέψουμε ότι αυτή η επιτροπή είναι “η καλή”, όταν ευτελίσατε τη διαδικασία της προηγούμενης;», διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού περί πλήρους διαφάνειας και ελεύθερης κλήτευσης μαρτύρων στην εξεταστική. «Ο “παπατζής” πρωθυπουργός σας, έλεγε τον περασμένο Οκτώβριο ότι θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή “όποιος θέλετε”. Και ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” και ο κ. Μυλωνάκης και ότι “εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο” [. . .] Και τα αλλάξατε και αυτά» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να υποστηρίξει ότι εν τέλει στήθηκε «τείχος προστασίας», τόσο για τους πολιτικούς που είχαν κληθεί, όσο και για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Σήμερα δεν ήρθε (σσ στην ολομέλεια) γιατί ήξερε ότι θα έπρεπε σε αυτά να απαντήσει», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπέμψει τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur στο Δικαστήριο της Ε.Ε., κάνοντάς λόγο για «μεγάλη νίκη» των αγροτών. «Χαιρετίζουμε τον αγώνα τους και τα δίκαια αιτήματά τους. Έχουμε πρόγραμμα 27 σημείων, βασισμένο στη φωνή των παραγωγών και όχι των μεσαζόντων και των “κηφήνων”», είπε, προσθέτοντας με αιχμή ότι «ο αγροτικός κόσμος θα ανασάνει όταν εσείς δεν θα είστε στην κυβέρνηση».