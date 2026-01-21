Συμβαίνει τώρα:
Βουλή: Live η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό

Στην Ολομέλεια  η απόφαση για την σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα που πρότεινε ο πρωθυπουργός - Καχυποψία από την αντιπολίτευση που «βλέπει» επικοινωνιακή πολιτική
Η Ολομέλεια της Βουλής
Η Ολομέλεια της Βουλής / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συνεδριάζει από το πρωί της Τετάρτης (21.1.26) η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».  

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στην συζήτηση θα πάρουν μέρος και οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης που αναμένεται να ασκήσουν μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση.

Δείτε Live τη συζήτηση στην Ολομέλεια:

Η πρόταση της σύστασης της διακομματικής επιτροπής δεν αναμένεται να εξασφαλίσει ευρεία πλειοψηφία, εάν και όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι απαιτείται η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής και με διάφορες αιτιάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα παράσχουν καθαρή θετική ψήφο.

Παρά όμως τις όποιες αντιρρήσεις και καταψηφίσεις τα κόμματα της Αντιπολίτευσης θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή. Για την  σύστασης της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής αρκεί σήμερα η απόφαση να συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία, δηλαδή τις θετικές ψήφους της ΝΔ. Η ψηφοφορία εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί στις 6 το απόγευμα

Η ειδική διακομματική επιτροπή της Βουλής που θα συσταθεί θα αποτελείται από 26 μέλη, οι 14 βουλευτές που θα προέρχονται από τη ΝΔ, τρείς από το ΠΑΣΟΚ, δύο από τον ΣΥΡΙΖΑ και δύο από το ΚΚΕ και από ένα βουλευτή – μέλος  από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, της Πλεύσης Ελευθερίας καθώς και ένας από τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Για πρόεδρο της Επιτροπής, έχει  βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, ο αντιπρόεδρος να είναι βουλευτής – μέλος από το ΠΑΣΟΚ, Γραμματέας από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο χρόνος  εργασίες της Επιτροπής θα είναι τεσσάρων μηνών από  η σύσταση της.

