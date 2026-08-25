Σοφία Ζαχαράκη για μη κρατικά πανεπιστήμια: Θεραπεύονται τα τεχνικά ζητήματα, επαναξιολογούνται τα προγράμματα ώστε να γίνουν κανονικά οι εγγραφές των φοιτητών

Για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, τα κενά στα σχολεία, τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά και για το τι γίνεται με τα μη κρατικά πανεπιστήμια μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μίλησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open, το πρωί της Τρίτης (25.8.26).

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς, όπως είπε, μπαίνουν οι βάσεις για αλλαγές που θα φανούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, τόσο στα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία όσο και στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

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Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, φέτος έγινε προσπάθεια να τρέξει νωρίτερα η διαδικασία και ότι περίπου 30.000 αναπληρωτές θα ενημερωθούν την 1η Σεπτεμβρίου, μέσω SMS, για την περιοχή στην οποία θα τοποθετηθούν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσα στον Αύγουστο έγιναν περίπου 5.300 μόνιμοι διορισμοί, ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα περισσότεροι από 53.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού έχουν περάσει σε μόνιμες θέσεις.

«Θεραπεύονται τα τεχνικά ζητήματα, επαναξιολογούνται τα προγράμματα»

«Οι δύο από τις τρεις αποφάσεις του ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είχαν να κάνουν με εντελώς τεχνικά ζητήματα, τα οποία μάλιστα αυτή τη στιγμή θεραπεύονται. Το κτιριολογικό, κάποιες διαβεβαιώσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι ήδη θεραπεύονται και μέσα στη βδομάδα θα έχουν επανακτήσει, προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ, τις άδειες τους δύο πανεπιστήμια το Keele και το York. Αρχές της άλλης βδομάδας, μετά από τη συνεδρίαση και της ΕΘΑΕ, γιατί το κομμάτι το οποίο ανέδειξε μια από τις αποφάσεις του ΣτΕ ήταν ότι ένα μέλος της Επιτροπής ήταν απόφοιτος ενός από τα πανεπιστήμια, και αυτό θεραπεύεται και έχει αλλάξει η Επιτροπή.

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«Η ουσία της απόφασης του ΣτΕ είχε να κάνει με την κανονιστική πράξη, δηλαδή τα ποιοτικά και τα ποσοτικά κριτήρια που ελέγχει η ΕΘΑΕ. Αυτή εμπλουτίζεται και πάνω σε αυτήν θα επαναξιολογηθούν τα προγράμματα που ανέδειξαν οι αποφάσεις του ΣτΕ, που στην ουσία σημαίνει ότι επαναξιολογούνται τα προγράμματα και τα παιδιά μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα και στα τρία πανεπιστήμια»

«Προσωπική μας δέσμευση είναι να μη χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά», ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αγωνία των οικογενειών που έχουν ήδη προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις.