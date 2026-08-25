Η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Η τρομοκρατία πρέπει να ξεριζωθεί»

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε η Αφροδίτη Νέστορα λίγο καιρό μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της.

Η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την συμπαράσταση μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά την οποία και η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μέρες στο νοσοκομείο.

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Όπως αναφέρει συζήτησαν διάφορα θέματα ενώ τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω». Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία».

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού με την Αφροδίτη Νέστορα έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.