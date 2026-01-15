Σωκράτης Φάμελλος: Πυρά κατά της κυβέρνησης, αιχμές για το κόμμα Καρυστιανού και κάλεσμα στον Αλέξη Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, σαφείς αιχμές για το «κόμμα Καρυστιανού», αλλά και αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα, περιελάβανε η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, κατά την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15.01.2026).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε την κυβέρνηση «διεφθαρμένη, αποτυχημένη και επικίνδυνη», κάνοντας λόγο για «απονομιμοποιημένο καθεστώς που πρέπει να φύγει το συντομότερο», και επέμεινε στο αίτημα των πρόωρων εκλογών, τις οποίες χαρακτήρισε «κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα». Δίχως να το κατονομάσει, τοποθετήθηκε και για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.

«Η απάντηση στη ΝΔ δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική»

«Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου είναι επιλογή που ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας. Η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και πρόσθεσε: «Αυτές οι λογικές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και στο τέλος να συντηρείται το status quo».

Μιλώντας για τις προοδευτικές δυνάμεις που αρνούνται την συνεργασία, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε: «Σε αυτό το περιβάλλον ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα». Ασκώντας κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, ζήτησε να εγκαταλειφθούν «διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος» και «ανεδαφικές εκτιμήσεις ότι μπορεί κανείς να νικήσει μόνος του τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Έκανε, δε, συγκεκριμένη αναφορά σε «στις προγραμματικές προτάσεις της Λούκας Κατσέλη, την πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Κοτζιά, ή τις πρωτοβουλίες της πολιτικής Οικολογίας και της πρότασης του Κόσμος και του Πέτρου Κόκκαλη».

Σωκράτης Φάμελλος: Σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. «Είναι σημαντικός σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι εμείς οι παραπάνω οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε σήμερα για την κοινή έκφραση και συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων» σημείωσε.

Τι είπε για αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση και διεθνείς εξελίξεις

Για το αγροτικό, ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «στημένες παρεμβάσεις» και υπονόμευση του διαλόγου. Υπερασπίστηκε τα αιτήματα των αγροτών και πρότεινε, μεταξύ άλλων, μείωση του αγροτικού τιμολογίου ρεύματος, άμεση εφαρμογή αφορολόγητου πετρελαίου, πλήρεις αποζημιώσεις για την ευλογιά, θεσμοθέτηση πλαφόν στα αγροεφόδια και σύσταση εθνικού συμβουλίου αγροτικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, προέταξε την ανάγκη για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων και περιορισμό κυβερνητικών παρεμβάσεων σε ΠτΔ και Ανεξάρτητες Αρχές.

Μιλώντας για τις διεθνείς εξελίξεις, κατήγγειλε την κυβέρνηση για «υποτέλεια» στις στρατηγικές των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην υπόθεση της Βενεζουέλας, και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τους διαδηλωτές στο Ιράν, καταδικάζοντας το θεοκρατικό καθεστώς αλλά και κάθε σκέψη για στρατιωτική επέμβαση.