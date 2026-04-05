Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη

Ανακοίνωση για την ανάμιξη του ονόματός του στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε στη δημοσιότητα ο Σπήλιος Λιβανός νωρίς το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026). Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει ότι σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας υπηρέτησε με συνέπεια τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, χωρίς εκπτώσεις και αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος.

Όπως αναφέρει ο Σπήλιος Λιβανός σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κινήθηκε και εξακολουθεί να κινείται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σημειώνει ότι εργάστηκε με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, εφαρμόζοντας διαδικασίες και ελέγχους που συνέβαλαν στην καταπολέμηση της ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές οδήγησαν το 2021 σε εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικών πόρων, με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης προς τους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων αγροτών.

Η ανακοίνωση του Σπήλιου Λιβανού

«Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις.

Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα, για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».