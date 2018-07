Σποτ της ΚΝΕ για Τσίπρα και ΝΑΤΟ με σκηνές… από τους Δύο Ξένους

Το βίντεο της ΚΝΕ ξεκινά με τον Αλέξη Τσίπρα σε μια συνέντευξή του πριν γίνει πρωθυπουργός να λέει πως το ΝΑΤΟ είναι ένας «μηχανισμός» που δεν έχει λόγο ύπαρξης, ενώ συνεχίζει με την συνέντευξή του στην ΔΕΘ όπου διαμήνυε πως δεν αλλάζει θέσεις σαν τα πουκάμισα.

Κάπου εκεί μπαίνουν οι… Δύο Ξένοι, με την νεολαία του ΚΚΕ να χρησιμοποιεί μια σκηνή όπου ο Τόλης (Αλέξαδρος Ρήγας) μιλά με έναν Αμερικανό στρατιώτη δηλώνοντάς του την αγάπη του για… τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Από αυτήν την «αγάπη» το σποτ πηγαίνει ξανά στον Τσίπρα την στιγμή που αποκαλούσε «διαβολικά καλό» τον Τραμπ. Το βίντεο περιέχει και την… πολυσυζητημένη φράση του πρωθυπουργού «too hard to die», σχολιάζοντας πως παράλληλα είναι και… «too soft to wash of the killers» (πολύ εύκολος στο να ξεπλύνει τους δολοφόνους).

Το σποτ καταλήγει με το μήνυμα της ΚΝΕ για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ε.Ε και «ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών»