Στα άκρα η κόντρα Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ: «Η συμπεριφορά του είναι σύμφυτη με την αλαζονεία και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη»

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και τη σκληρή απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία καταγγέλλει ότι η στάση του υπουργού Υγείας είναι «σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η νέα εστία έντασης άνοιξε μετά την επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη (21.04.2026) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή αφενός τις τοποθετήσεις του στη Βουλή για τη διερεύνηση των σκανδάλων της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αφετέρου την παρουσία του στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών δίπλα στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη «Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων», υποστηρίζοντας ότι «χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία ως μόνη ελπίδα για να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις». Σε ακόμη υψηλότερους τόνους, τον αποκάλεσε «ψεύτη, φαρισαίο, υποκριτή», κατηγορώντας τον ότι εμφανίζεται αμείλικτος απέναντι στη διαφθορά στην Ελλάδα, την ώρα που, όπως είπε, στέκεται χωρίς επιφυλάξεις δίπλα στον Ισπανό σοσιαλιστή ηγέτη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε ευθέως την κριτική του με τις δικαστικές εξελίξεις στην Ισπανία, διερωτώμενος αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «δεν έχει μάθει» όσα, κατά τον ίδιο, αφορούν το περιβάλλον του Πέδρο Σάντσεθ. «Δηλαδή κυβέρνηση της ΝΔ είναι κυβέρνηση υποδίκων – χωρίς καμία καταδικαστική απόφαση – επειδή ένας εισαγγελέας ζήτησε εξηγήσεις, αλλά ο κ. Σάντσεθ, που έχει 15 διώξεις στην οικογένειά του, είναι μια χαρά γιατί είναι σοσιαλιστής;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να σέβεται το τεκμήριο αθωότητας σε όλους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: «Φοβάται κάτι και εξανίσταται;»

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήρθε άμεσα και σε εξαιρετικά επιθετικό ύφος. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος σχολίασε δηκτικά ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», αποδίδοντας τον εκνευρισμό του υπουργού Υγείας στη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και ότι «ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ».

Η Χαριλάου Τρικούπη αφήνει μάλιστα ευθέως υπονοούμενα για τους λόγους της οξύτητας του Άδωνι Γεωργιάδη, διερωτώμενη: «Φοβάται κάτι και εξανίσταται;». Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει τους χαρακτηρισμούς περί «φαρισαίου» και «υποκριτή» προς τον πρόεδρό του, σημειώνοντας ότι «του επιστρέφονται», ενώ προσθέτει με νόημα πως ο υπουργός Υγείας «ας μην εκθέτει την Ελληνική Κυβέρνηση άλλο».

Ιδιαίτερη αιχμή περιλαμβάνει και η αναφορά του ΠΑΣΟΚ στις δημόσιες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών για ξένους ηγέτες. «Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη, χθες: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως Ελληνική Κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», σημειώνει, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Η ανακοίνωση κλείνει με νέα προσωπικά πυρά κατά του υπουργού Υγείας, κάνοντας λόγο για συγχορδία με «δεξιά μιντιακά εξαπτέρυγα» και υποστηρίζοντας ότι «όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, προσπαθεί με αναδρομή στο παρελθόν να μπερδέψει τα πράγματα». Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ αποδίδει συνολικά τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη στην πολιτική φυσιογνωμία της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είναι «σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη», δηλαδή με όλα εκείνα «που αποστρέφονται οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη ζητώντας πολιτική αλλαγή».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.Ο κ. Γεωργιάδης «εκνευρίστηκε», επειδή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στη Βουλή ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι, καθώς ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση-σύμβαση, ευρώ -ευρώ.

Φοβάται κάτι και εξανίσταται;

Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όπως λέει και ο λαός μας.

Οι χαρακτηρισμοί περί «φαρισαίου, υποκριτή» προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του επιστρέφονται. Ας μην εκθέτει την Ελληνική Κυβέρνηση άλλο. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη, χθες: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως Ελληνική Κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας.

Και κάτι τελευταίο για τις αναρτήσεις του σε συγχορδία με δεξιά μιντιακά εξαπτέρυγα: Όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, προσπαθεί με αναδρομή στο παρελθόν να μπερδέψει τα πράγματα. Θα εκτεθεί και πάλι ανεπανόρθωτα.

Η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη είναι σύμφυτη με την αλαζονεία, την θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά δηλαδή που αποστρέφονται οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη ζητώντας πολιτική αλλαγή.»