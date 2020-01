Στα σκαριά πρωτοβουλία Τραμπ για αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία;

Την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, διαβλέπουν όσοι διαβάζουν πίσω από τις λέξεις αλλά και κυβερνητικοί αξιωματούχοι όπως ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλος που συνοδεύει το πρωθυπουργό στο ταξίδι του στις ΗΠΑ. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που επιμένουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απρόβλεπτος, είναι συνεταίρος του Ερντογάν και επιχειρηματικά και ότι και αν πράξει προς την κατεύθυνση αυτή προς όφελος της Τουρκίας θα είναι.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Onalert.gr μεταφέροντας τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Ελλάδας ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Αποκόμισα την αίσθηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί στην κατεύθυνση της παροχής καλών υπηρεσιών προκειμένου να αποφορτιστεί η ένταση ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα. Θεωρώ ότι κατανοούν την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να απαντήσει δυναμικά με ό,τι χρειαστεί εάν αμφισβητηθούν ακόμη περισσότερο βασικά κυριαρχικά της δικαιώματα από την Τουρκία», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο που δόθηκε στην δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και τις απαντήσεις του Τραμπ ειπώθηκαν τα εξής:

Ερ: Συμφωνείτε με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Λιβύη, στην ανατολική Μεσόγειο εναντίον της Ελλάδας; Είστε διατεθειμένος να μιλήσετε στον φίλο σας τον Ερντογάν για να σταματήσει;

Πρόεδρος Τραμπ: «Μιλάμε μαζί του και μιλάμε σε…»

Ερ: Για να σταματήσει τις προκλήσεις;

Πρόεδρος Τραμπ: «Ναι. Μιλάμε. Όταν μιλάμε, μιλάμε για την Λιβύη, συζητάμε με τον Πρόεδρο Ερντογάν συζητάμε για πολλές άλλες χώρες. Μόλις μίλησα με την καγκελάριο της Γερμανίας, με την Άνγκελα, και μιλήσαμε γι’ αυτο το θέμα συγκεκριμένα – την Λιβύη και τι συμβαίνει εκεί. Μιλάμε με την Ρωσία. Εμπλέκονται. Πολλές χώρες εμπλέκονται με σεβασμό στην Λιβύη. Και αυτή την στιγμή γίνεται χαμός. Αλλά υπάρχουν πολλές χώρες και όλοι θέλουν να ξέρουν που βρισκόμαστε και ξέρουν που βρισκόμαστε. Και έχουμε προγραμματίσει συναντήσεις και προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα είδος σχεδίου για ειρήνη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Μπορώ να κάνω κύριε Πρόεδρε, μπορώ να τονίσω κάτι;

Πρόεδρος Τραμπ: Φυσικά! Πείτε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μια σημείωση. Μισό λεπτό. Μια σημείωση γι’ αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσω ότι η συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Τουρκία και την Λιβύη παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και προκαλέι μεγάλη ανησυχία και αστάθεια σε μια περιοχή που είναι ήδη πολύ προβληματική.

Πρόεδρος Τραμπ: Ναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτσι, ελπίζουμε στην υποστήριξή σας για να βεβαιωθούμε ότι τέτοιου είδους προκλητικές συμφωνίες δεν θα τεθούν σε ισχύ. Και πιστεύω ότι πρέπει να απέχουμε γενικά στην ανατολική Μεσόγειο από από κάθε είδους ενέργειες που μπορεί να αναμοχλεύσουν πάθη καθώς αυτό ξέρετε δεν προωθεί την ειρήνη στην περιοχή και την ασφάλεια. Ετσι, ελπίζουμε στην υποστήριξή σας σε αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την χώρα μου.

Όλη η πρωτότυπη απομαγνητοφώνηση

Q Do you agree with —do you agree with Turkey’s provocations in Libya, in eastern Mediterranean, against Greece? And are you willing to talk to your friend, Erdoğan, to stop* —

PRESIDENT TRUMP: We are talking to him and we’re talking to —

*Q — to stop these provocations?*

*PRESIDENT TRUMP: Yeah*. We’re talking to — when you’re talking about Libya, we’re discussing with President Erdoğan, we’re discussing many other countries. I just spoke with the Chancellor of Germany, with Angela, and we talked about that subject specifically — Libya and what’s going on. We’ll be talking to Russia; they’re involved. A lot of countries are involved with respect to Libya. And it’s, right now, a mess.

But there are a lot of countries, and they all want to know where we stand, and they do know where we stand. We have a very distinctive stand. And we have meetings set up, and we’re going to see if we can work out some kind of a plan for peace.

(Cross-talk.)

PRIME MINISTER MITSOTAKIS: I think it’s important — just one — Mr. President, can I just make one point?

PRESIDENT TRUMP: Yes. Please, go ahead.

PRIME MINISTER MITSOTAKIS: One point. One second. One point on this issue. I think it is important to point out that the agreement signed between Turkey and Libya infringe upon Greece’s sovereign rights and essentially cause great concern and instability in a region which is already highly problematic.

PRESIDENT TRUMP: Yeah.

PRIME MINISTER MITSOTAKIS: So we’ll be very much looking to your support to make sure that these types of provocative agreements are not being put into place. And I think we should refrain, in general, in the eastern Mediterranean, for any sort of activity that inflames passions and that doesn’t, you know, promote regional peace and security. So we’ll be very much looking forward to your support on this issue because it is a very important issue for my country.