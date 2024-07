Στέφανος Κασσελάκης: Ο Κιρ Στάρμερ και οι Εργατικοί δείχνουν τον δρόμο για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη

Τα συγχαρητήριά του στον Κιρ Στάρμερ για τη μεγάλη νίκη των Εργατικών στις εκλογές στη Βρετανία έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Με ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, ο Στέφανος Κασσελάκης συγχαίρει τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας και το κόμμα του για τη νίκη τους.

Παράλληλα, αναφέρεται στις πέντε αποστολές που έχουν αναλάβει οι Εργατικοί για να ξαναχτήσουν τη Βρετανία.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Κιρ Στράμερ και τους Εργατικούς για την τεράστια νίκη τους στη Βρετανία!», γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Warm congratulations to @Keir_Starmer and @UKLabour for their huge victory at 🇬🇧!

Labour’s five missions to rebuild Britain, namely: 1) A just economic growth, 2) Addressing the climate crisis, 3) Introducing reforms at the police and the justice system, 4) Pledging for the…