Στέλιος Πέτσας για άρσεις ασυλιών: «Θα απέχω από την ψηφοφορία, ο κόσμος δε θέλει σιωπηλούς βουλευτές»

Ο βουλευτής της ΝΔ κάνει λόγο για «μεγάλο κατήφορο» και χαρακτηρίζει «ανεπαρκή» και «πρόχειρη» την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την πρόθεσή του να απέχει από την ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (22.04.2026) στη Βουλή για την άρση ασυλίας βουλευτών προανήγγειλε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων του και προειδοποιώντας για έναν «μεγάλο κατήφορο».

Μιλώντας την Τρίτη (21.04.2026) στον ΣΚΑΪ, ο Στέλιος Πέτσας διαφώνησε ανοιχτά με την κατεύθυνση υπερψήφισης από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ανοίγει ένας δρόμος κατά τον οποίο «όλοι οι βουλευτές θα διώκονται για οποιοδήποτε θέμα με τρόπο πρωτοφανή». «Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα της στάσης που θα τηρήσει στη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 συναδέλφων του.

Επιχειρώντας να τεκμηριώσει τη θέση του, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι, μετά την αναθεώρηση του 2019, το άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ακαταδίωκτο μόνο για τα βουλευτικά καθήκοντα και την πολιτική δραστηριότητα, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασυλία αίρεται υποχρεωτικά. Όπως σημείωσε, «97 άρσεις ασυλιών έχουν γίνει αυτήν την περίοδο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενέργειες όπως «η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται» ή «η αποστολή e-mail» εμπίπτουν «καθαρά στην πολιτική δραστηριότητα» ενός βουλευτή. «Δεν μιλάμε για παράνομες πράξεις, αλλά για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αίτημα ενός συμπολίτη τους», είπε χαρακτηριστικά.

 

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χαρακτηρίζοντας την αξιολόγηση που προηγήθηκε της αποστολής της δικογραφίας στη Βουλή «ανεπαρκή» και «πρόχειρη». «Δεν άκουσα κανέναν, και από βουλευτές άλλων κομμάτων, να λένε πως τα παραπάνω δεν είναι στην αρμοδιότητα του βουλευτή», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Στέλιος Πέτσας επέμεινε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η κοινοβουλευτική παρέμβαση για υπόθεση πολίτη. «Δεν θα απαγορεύσουμε να παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο ή να στέλνει ένα μήνυμα», σημείωσε.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στα άκρα η κόντρα Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ: «Η συμπεριφορά του είναι σύμφυτη με την αλαζονεία και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη»
Η  Χαρ.Τρικούπη ανεβάζει κι άλλο τους τόνους μετά την επίθεση του υπουργού Υγείας στον Ν. Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων» και «ψεύτη, φαρισαίο, υποκριτή»
Ανδρουλάκης, Χρυσοχοϊδης, Ανδρουλάκης
Μαρινάκης για το beef Οικονόμου – Σκέρτσου σχετικά με τις «πελατειακές σχέσεις» ψηφοφόρων και βουλευτών: Εγώ είμαι υπέρ του σταυρού προτίμησης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, απορρίπτοντας το «τσουβάλιασμα» και επιμένοντας ότι η διαίρεση στο εσωτερικό της ΚΟ δεν προσφέρει τίποτα
Οικονόμου, Μαρινάκης, Σκέρτσος
