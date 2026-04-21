Στέλιος Πέτσας για άρσεις ασυλιών: «Θα απέχω από την ψηφοφορία, ο κόσμος δε θέλει σιωπηλούς βουλευτές»

Την πρόθεσή του να απέχει από την ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (22.04.2026) στη Βουλή για την άρση ασυλίας βουλευτών προανήγγειλε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων του και προειδοποιώντας για έναν «μεγάλο κατήφορο».

Μιλώντας την Τρίτη (21.04.2026) στον ΣΚΑΪ, ο Στέλιος Πέτσας διαφώνησε ανοιχτά με την κατεύθυνση υπερψήφισης από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ανοίγει ένας δρόμος κατά τον οποίο «όλοι οι βουλευτές θα διώκονται για οποιοδήποτε θέμα με τρόπο πρωτοφανή». «Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα της στάσης που θα τηρήσει στη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 συναδέλφων του.

Επιχειρώντας να τεκμηριώσει τη θέση του, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι, μετά την αναθεώρηση του 2019, το άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ακαταδίωκτο μόνο για τα βουλευτικά καθήκοντα και την πολιτική δραστηριότητα, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασυλία αίρεται υποχρεωτικά. Όπως σημείωσε, «97 άρσεις ασυλιών έχουν γίνει αυτήν την περίοδο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενέργειες όπως «η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται» ή «η αποστολή e-mail» εμπίπτουν «καθαρά στην πολιτική δραστηριότητα» ενός βουλευτή. «Δεν μιλάμε για παράνομες πράξεις, αλλά για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αίτημα ενός συμπολίτη τους», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χαρακτηρίζοντας την αξιολόγηση που προηγήθηκε της αποστολής της δικογραφίας στη Βουλή «ανεπαρκή» και «πρόχειρη». «Δεν άκουσα κανέναν, και από βουλευτές άλλων κομμάτων, να λένε πως τα παραπάνω δεν είναι στην αρμοδιότητα του βουλευτή», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Στέλιος Πέτσας επέμεινε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η κοινοβουλευτική παρέμβαση για υπόθεση πολίτη. «Δεν θα απαγορεύσουμε να παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο ή να στέλνει ένα μήνυμα», σημείωσε.