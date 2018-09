Στη Νέα Υόρκη ο Τσίπρας – Η συνάντηση με τον Ερντογάν στο επίκεντρο του ταξιδιού του

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού (σε παρένθεση η ώρα Ελλάδας):

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου

Μεταξύ 15:00 και 18:00 (22:00 – 01:00): Ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη «Νέλσον Μαντέλα»

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

08:00 (15:00) Υποδοχή του ΓΓΗΕ κ. Guterres στους Αρχηγούς Κρατών & Κυβερνήσεων

09:00 (16:00) Έναρξη Γενικής Συζήτησης 73ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Making the UN relevant to all people: Global Leadership and shared responsibilities for peaceful, equitable and sustainable societies”

11:30 (18:30) Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, κ. Recep Tayip Erdogan

13:15 (20:15) Γεύμα του ΓΓΗΕ κ. Guterres προς τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών

17:00 (00:00) Ομιλία στο Concordia

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

8:30 (15:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Bank of America Merrill Lynch

10:30 (17:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Morgan Stanley

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου

17:50 (00:50) Συνάντηση με τον ΓΓΗΕ κ. Antonio Guterres

19:30 (02:30) Παρουσία στο Ετήσιο Δείπνο της Global Hope Coalition, όπου θα γίνει βράβευση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τη στάση της χώρας στην προσφυγική κρίση

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

12:30 (19:30) Ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών