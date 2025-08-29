Πολιτική

Στη Βουλή η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά της Λιάνας Κανέλλη: «Πολιτική δίωξη που θα πέσει στο κενό», λέει το ΚΚΕ

Τι είχε πει σε συνέντευξή της η Λιάνα Κανέλλη για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Χρυσή Αυγή
Ακόμα ένα κεφάλαιο στην βεντέτα ανάμεσα στην βουλευτή του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη και την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γράφτηκε σήμερα στη Βουλή με καθώς η μήνυση που κατέθεσε η Πρόεδρος της Πλεύσης για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της βουλευτή του ΚΚΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή την Τρίτη 26/8/25.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν η Λιάνα Κανέλλη σε συνέντευξή της στο Action 24 είχε πει πως είχε ακούσει ως άκουσε με τα αυτιά της την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά από τον εισαγγελέα της φυλακής να βγάλει τον Ηλία Κασιδιάρη για να μιλήσει στην Βουλή.

«Παρενέβη στον εισαγγελέα της φυλακής για να βγει ο Κασιδιάρης να επιτελέσει το θεάρεστο κοινοβουλευτικό του έργο. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου τους καλούς λόγους για εκείνη από τα χρυσαυγίτικα στόματα», είπε συγκεκριμένα. Η Λιάνα Κανέλλη κατηγόρησε επίσης την Ζωή Κωνσταντοπούλου για το ότι κάνει κατάχρηση των προνομίων της. «Ο Λαμπρούλης έχει κάνει 140 ερωτήσεις στον Άδωνι Γεωργιάδη. Φαντάζεστε ότι όλες αυτές είναι φιλικές προς τον Άδωνι; Είναι για όλα τα δράματα που ζει ο ελληνικός λαός στον τομέα της υγείας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάνει δύο ερωτήσεις και το κόμμα της έχει κάνει 17 ερωτήσεις στο υπουργείο Υγείας. Δεν μπορείς να ανοίγεις μία επίθεση θεσμική -τάχα μου δήθεν- και τυπική -τάχα μου δήθεν- με τον Λαμπρούλη», ανέφερε αρχικά η Λιάνα Κανέλλη και συνέχισε: «Κάνει συνεχώς κατάχρηση των προνομίων της. Απαιτεί να μιλάει όποια ώρα θέλει, όπως θέλει, της δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να τηρήσει χρόνο».

Σε άλλο σημείο, η Λιάνα Κανέλλη επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την πως εκμεταλλεύεται πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών.

«Παίρνεις την υπόθεση και τη φέρνεις σε επίπεδο σόου μέσα στο κοινοβούλιο με υψωμένες γροθιές; Άσχετο, μια μέρα σε μία άσχετη ψηφοφορία και μετά παρελαύνουμε για να βγούμε να μας δείξει η κάμερα ότι αποχωρούμε σαματηδόν. Σε στυλ σαματά και αυτό είναι εκπροσώπηση του δράματος νομική, θεσμική, πολιτική; Το εκμεταλλεύεται πολιτικά απολύτως, μέχρι κεραίας».

Σήμερα, (29/08/2025) το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «μια ακόμα αξιοθρήνητη πράξη της προέδρου της “Πλεύσης Ελευθερίας” που δείχνει πού μπορεί να οδηγήσει η αντι-ΚΚΕ εμπάθεια και ο αντικομμουνιστικός κατήφορος στον οποίο έχει κατρακυλήσει».

«Ό,τι και να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να διαγράψει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τον Μάρτη του 2015, είχε θέσει με επιμονή ζήτημα μη νόμιμης λειτουργίας του κοινοβουλίου λόγω της απουσίας των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής και η Χρυσή Αυγή υποδέχτηκε πανηγυρικά τις δηλώσεις της. Η κατάπτυστη αυτή απόφαση δεν πέρασε τότε λόγω των αντιδράσεων του ΚΚΕ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακόμα και βουλευτών της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μήνες μετά, τον Μάη του 2015, αρνήθηκε να συζητηθεί και να καταδικαστεί περιστατικό επίθεσης του ναζί βουλευτή Γ. Λαγού εναντίον της Λιάνας Κανέλλη στους διαδρόμους της Βουλής, επειδή ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, κριτήρια για τον λαό μας και δεν διαγράφονται».

Στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ τονίζει επίσης: «Ό,τι και να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να διαγράψει, επίσης, ότι χαρακτηριστικό στοιχείο της στάσης της είναι τα γνωστά σόου αυτοπροβολής και αποπροσανατολισμού στη Βουλή και η προσπάθεια να  δημιουργήσει καιροσκοπικά προφίλ “αντισυστημικού”, για να συγκαλύψει τη στήριξη που δίνει στη στρατηγική του κεφαλαίου, τις επικίνδυνες αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, προσφέροντας σε πολλές περιπτώσεις χέρι βοήθειας στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, ψηφίζοντας αντιλαϊκά νομοσχέδια, όπως αυτό για τα Ωνάσεια Σχολεία, άλλα νομοσχέδια και σοβαρές διατάξεις, που στρέφονται ενάντια στα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα».

