Στην Αθήνα εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ – Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε θα επισκεφτεί την Ελλάδα την ερχόμενη Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και να συζητήσουν θέματα που απασχολούν την Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα (22.11.2024), ότι ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, θα βρεθεί στην Αθήνα εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων, για επαφές τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο επικεφαλής του NATO θα φτάσει στις 26 Νοεμβρίου 2024 στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

