Πολιτική

Στο Ηράκλειο τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τέταρτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα, οι υποδομές και η αναπτυξιακή προοπτική της νησιωτικής Ελλάδας, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος
Κυριάκος Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 (Φωτογραφία αρχείου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Στο Ηράκλειο μεταφέρεται τη Δευτέρα (20.04.2026) ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας, με τη διοργάνωση του τέταρτου προσυνεδρίου του κόμματος, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το προσυνέδριο, με θέμα «Ελλάδα, προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές», εντάσσεται στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης, μεταφορών, τουρισμού, πολιτισμού και νησιωτικότητας. Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με εκπροσώπους από τους συγκεκριμένους τομείς.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Candia Maris, με ώρα έναρξης στις 17.30, και με τη συμμετοχή βουλευτών από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί θεματικό πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και αντιπροέδρου της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος προβλέπεται συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουρισμού και του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Χάλκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Φόδελε, tour operator και έφορος αρχαιοτήτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
75
65
62
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δε θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει την πορεία μου»
Η αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα έρχεται στον απόηχο των αντιδράσεων για την υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «τοξική αντιπολίτευση»
Mακάριος Λαζαρίδης 62
Ο Στέφανος Κασσελάκης καταγγέλλει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για «σεξιστική συμπεριφορά» προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου
«Καλώ τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει άμεσα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη λόγω της απαράδεκτης σεξιστικής συμπεριφοράς της οποίας έγινα μάρτυρας χθες στο στούντιο του OPEN»
Στέφανος Κασσελάκης
16
Οι εξελίξεις με τα Στενά του Ορμούζ στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής
«Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια», επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh
Newsit logo
Newsit logo