Στο Ηράκλειο τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τέταρτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στο Ηράκλειο μεταφέρεται τη Δευτέρα (20.04.2026) ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας, με τη διοργάνωση του τέταρτου προσυνεδρίου του κόμματος, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το προσυνέδριο, με θέμα «Ελλάδα, προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές», εντάσσεται στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης, μεταφορών, τουρισμού, πολιτισμού και νησιωτικότητας. Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με εκπροσώπους από τους συγκεκριμένους τομείς.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Candia Maris, με ώρα έναρξης στις 17.30, και με τη συμμετοχή βουλευτών από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί θεματικό πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και αντιπροέδρου της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος προβλέπεται συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουρισμού και του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Χάλκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Φόδελε, tour operator και έφορος αρχαιοτήτων.