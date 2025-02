Στρατιωτικές πηγές διαψεύδουν τη φημολογία για μεταφορά 32 F-16 Block 30 από την Ελλάδα στην Ουκρανία

Στρατιωτικές πηγές διαψεύδουν κατηγορηματικά τις αναφορές σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς στα social media, ότι η Ελλάδα θα παραδώσει στην Ουκρανία 32 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 30.

Την σύγχυση προκάλεσε σημερινό (17/2/2025) δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde και ιδίως η ερμηνεία που δόθηκε σχετικά με την παράδοση των 32 μαχητικών F-16 Block 30 από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρεται στην εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων από τους δυτικούς συμμάχους, ανάμεσα στις χώρες που θα δώσουν τα μαχητικά τους στην Ουκρανία (Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία) φέρεται να είναι και η Ελλάδα.

Το ενδεχόμενο να δώσει η Ελλάδα τα παλαιότερα F-16 Block 30 στην Ουκρανία έχει διαψευθεί πολλές φορές από το 2024.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δημοσίευμα διαψεύδουν ακόμη και στρατιωτικοί bloggers από την Ουκρανία.

Untrue. The article only speaks about pledged F-16’s by Denmark, The Netherlands and/or Greece with the latter never confirmed. It is nowhere mentioned that Greece will transfer 32 surplus F-16 block 30 fighters. This was only a rumour mid-2024. Greek Minister of Defense Nikos… https://t.co/Qu1fsfpDQo

Η φημολογία ξεκίνησε να γίνεται εντονότερη όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε πει στις αρχές του 2024 ότι πέρα από τα F-4 Phantom, η Πολεμική Αεροπορία εξετάζει να αποσύρει/πουλήσει και τα F-16 Block 30. Τότε πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν αυτήν την απόφαση με πιθανή μεταφορά τους στην Ουκρανία.

Ωστόσο η Πολεμική Αεροπορία έχει αποφασίσει να συνεχίσει την αξιοποίηση των συγκεκριμένων μαχητικών, αναβαθμίζοντάς τα και δίνοντάς τους νέο ρόλο.

A lot of big accounts here saying #Greece will give its F-16s to #Ukraine.



I don’t see that happening, unless Europe steps up to buy them first.

Indeed, as this report states Athens is primarily looking to upgrade its F-16s and these are long term plans.https://t.co/GP9zkkyBil