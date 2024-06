Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε φον ντερ Λάιεν, Κόστα και Κάλλας – «Μία πολύ καλή βραδιά για την Ευρώπη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών και τις υποψηφιότητες των Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Αντόνιο Κόστα και Κάγια Κάλλας για τα κορυφαία αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Αντόνιο Κόστα και την Κάγια Κάλλας.

Η Γερμανίδα, ο Πορτογάλος και η Εσθονή προτάθηκαν για τις θέσεις της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής, αντίστοιχα, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Ιουνίου.

Στο μήνυμα του ο Έλληνας πρωθυπουργός κάνει, επίσης, λόγο για «μία πολύ καλή βραδιά για την Ευρώπη», επισημαίνοντας, παράλληλα, πως «υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί».

Συγχαρητήρια στους @vonderleyen, @kajakallas και @antoniocostapm. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί.

A very good evening for Europe. Congratulations to @vonderleyen, @kajakallas, and @antoniocostapm. Μany challenges ahead, and we must tackle them together. #EUCO