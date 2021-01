Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Λάσετ για την εκλογή του ως πρόεδρος του CDU

Tον Αρμιν Λάσετ για την εκλογή του ως πρόεδρος του CDU συγχαίρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι «με τον φίλο του ‘Αρμιν μοιράζονται τις ίδιες αξίες εντός της οικογένειας του EPP».

«Του εύχομαι κάθε επιτυχία προς όφελος των διμερών σχέσεων και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας και αλληλεγγύης» προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης.

Congratulations to @ArminLaschet on his election as the new chairman of the CDU. My friend Armin and I share the same values in the great @EPP family. I wish him every success for the benefit of bilateral relations and the strengthening of European cooperation and solidarity. pic.twitter.com/0BLU6baELz