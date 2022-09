Το υπουργείο Εξωτερικών με μια ανάρτησή του ευχήθηκε στον Τζέφρι Πάιατ για το διορισμό του ως υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ.

“Συγχαρητήρια στον Τζέφρι Πάιατ για τον διορισμό του ως υφυπουργός των ΗΠΑ για θέματα ενεργειακών πόρων”, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

“Η Ελλάδα προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας μας με έμφαση στα ενεργειακά θέματα”, σημειώνει.

