Συλλυπητήρια Σακελλαροπούλου σε Μιλάνοβιτς για τα θύματα του σεισμού στην Κροατία

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε στον ομόλογό της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς την αλληλεγγύη και τα συλλυπητήριά της για τα θύματα του σεισμού.

Με ανάρτηση στο twitter, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκφράζει την αλληλεγγύη και τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς για τα θύματα του Εγκέλαδου, που «χτύπησε» την χώρα του, και ευχήθηκε όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες.

Δείτε την ανάρτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας:

All our thoughts and solidarity are with the victims of the severe earthquake in #Croatia. I express my deepest condolences to the President Zoran Milanović and wish for the least possible casualties.