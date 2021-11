«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα από τη φρικτή πυρκαγιά σε γηροκομείο στο χωριό Ρόγιακ της Βουλγαρίας και σε όσους επλήγησαν απ’ αυτήν» αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

Εκφράζει, επίσης, ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν, τον λαό και την κυβέρνηση της Βουλγαρίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στο χωριό Ρόγιακ της ανατολικής Βουλγαρίας και κάποιοι από τους τρόφιμους τραυματίστηκαν εισπνέοντας τους καπνούς.

Our thoughts are with the victims of the horrible fire in a nursing home in Royak, #Bulgaria and everyone affected by it. We extend heartfelt condolences to the grieving families, the people & government of #Bulgaria and wish for a swift recovery to the injured