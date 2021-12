Την αλληλεγγύη του προς τον αμερικανικό λαό και την αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, μετά το κύμα ανεμοστρόβιλων που έπληξε κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ αφήνοντάς πίσω του πολλούς νεκρούς.

«Συντετριμμένοι από την είδηση για το κύμα ανεμοστρόβιλων που έπληξαν αρκετές κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ και στοίχισαν τη ζωή τόσων ανθρώπων», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter.

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αμερικανικό λαό και στην αμερικανική κυβέρνηση», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από την κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ.

Devastated by the news of the wave of tornadoes that hit several #US Central States and cost the lives of so many people. Our heartfelt condolences to the victims’ families & wishes for a swift recovery to the injured. We express our solidarity to the American people & #US gov’t pic.twitter.com/ZGY0fhQTLa