«Συναγερμός» στο Μαξίμου για τη στάση «γαλάζιων» βουλευτών στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 13: Οι «ζυμώσεις» και η αποχή

«Καμπανάκι» χτύπησαν στο Μαξίμου και στην Πειραιώς οι διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» βουλευτών, που ημέρα με την ημέρα αυξάνονταν, από την κυβερνητική γραμμή για την υπερψήφιση των αιτημάτων για άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ που το όνομα τους περιλαμβάνεται στη δεύτερη και τρίτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ψηφοφορία για τους 13 βουλευτές της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα διεξαχθεί την Τετάρτη (22.4.26) στην Ολομέλεια της Βουλής, την ίδια ημέρα που φτάνει στην Αθήνα η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. Θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, στον απόηχο των δηλώσεων του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ότι είναι άκυρη η ανανέωση της θητείας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου, γιατί δεν έγινε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της χώρας μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα του Μαξίμου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει σε καμία περίπτωση να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον ευρωπαϊκό θεσμό, και δια μέσω του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί το ρόλο του και το έργο του.

Τα επιχειρήματα του Μαξίμου στους «γαλάζιους» διαφωνούντες

Παρ’ ότι κεντρικά έχει αφήσει αιχμές για τις «επιλεκτικές διαρροές» και τις αποσπασματικές αποστολές των δικογραφιών, επηρεάζοντας τον «εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό», όπως δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, παρ’ ότι επίσης αναγνωρίζει τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τυχόν μαζική καταψήφιση στην οριζόντια άρση των ασυλιών, θα έστελνε λάθος μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και στην κοινωνία, και θα έδινε χώρο στην αντιπολίτευση να μιλήσει για προσπάθεια συγκάλυψης.

«Δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά για τη στάση της ΚΟ της ΝΔ. Δεν θα γίνουμε εμείς δικαστές. Η εξέταση τους από τη Δικαιοσύνη είναι ο πιο γρήγορος δρόμος να αποδείξουν την αθωότητα τους» δηλώνει πηγή του Μαξίμου, ενώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι τελικά όλες αυτές οι υποθέσεις θα οδηγηθούν από τη Δικαιοσύνη σε αρχειοθέτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα ακόμη επιχείρημα προς όσους σκέφτονται να διαφοροποιηθούν, είναι ότι και οι 13 βουλευτές της ΝΔ που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Λάουρας Κοβέσι, έχουν ζητήσει και οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους.

Παρασκηνιακές «ζυμώσεις»

Προκειμένου να μη «σπάσει» η κυβερνητική γραμμή, και να περιοριστούν, αν όχι να εξαλειφθούν, οι «γαλάζιες» αντιδράσεις, ο ο Γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης και άλλα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, ανέλαβαν χθες το πολιτικό «μασάζ».

Το επιχείρημα τους σε όσους ήθελαν να περάσουν στο «αντάρτικο», ήταν το ίδιο που προέβαλε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών: «Αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι, κι αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα».

Η λύση της αποχής

Μετά τις επαφές με «γαλάζιους», στο Μαξίμου και στην Πειραιώς επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι πολλοί από όσους σκέφτονταν να κινηθούν αντίθετα με την κυβερνητική γραμμή, θα το ξανασκεφτούν, και ότι τελικά θα είναι λίγοι εκείνοι που θα επιμείνουν στην αρχική τους πρόθεση.

Πάντως, σε επικοινωνία του newsit.gr με κάποιους εξ αυτών, θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό αρκετοί βουλευτές να επιλέξουν την αποχή από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Ψήφος κατά συνείδηση η γραμμή του Μαξίμου

Πάντως το Μέγαρο Μαξίμου έκανε ένα μικρό βήμα πίσω, αποφεύγοντας την κομματική πειθαρχία στην αυριανή ψηφοφορίας, και προκρίνοντας την ψήφο κατά συνείδηση.

Οι «ζυμώσεις» θα συνεχιστούν μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ κάποιοι προεξοφλούν ότι αν χρειαστεί, «θα σηκώσει και ο πρωθυπουργός το τηλέφωνο».

Οι «γρίφοι»

«Γρίφος» παραμένει η στάση που θα κρατήσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επιτίθεται σταθερά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αμφισβητώντας ευθέως την αντικειμενικότητα της.

Ερωτηματικό υπάρχει και για τη στάση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ο οποίος δηλώνει προβληματισμένος, ενώ έχει χαρακτηρίσει νομικά μη βάσιμες τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αντίστροφη μέτρηση για την παραπομπή των «13» στη Δικαιοσύνη

Πάντως, η τυχόν αρνητική ψήφος από κάποιους βουλευτές της ΝΔ δεν σημαίνει ότι θα εμποδιστεί η άρση ασυλίας των συναδέλφων τους, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση αναμένεται να ψηφίσει υπέρ.

Υπενθυμίζεται ότι για την άρση ασυλίας ενός μέλους του Κοινοβουλίου, απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, και πάντως πρέπει να υπάρχει απαρτία τουλάχιστον του 1/4 των βουλευτών, δηλαδή να πάρουν μέρος στη διαδικασία τουλάχιστον 75 βουλευτές.