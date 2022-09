Συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο πλαίσιο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Δένδιας και Τσαβούσογλου παραβρέθηκαν στο γεύμα εργασίας για τους υπουργούς Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), που διοργάνωσε η Ποντγκόριτσα μετά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός ανήρτησε στο twitter o Μεβλούτ Τσαβούσογλου καθώς και την φωτογραφία όπου κάθεται δίπλα στον Νίκο Δένδια.

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldık. Attended the Informal Foreign Ministerial Meeting of #SEECP on the margins of #UNGA77 pic.twitter.com/IgCdhJ7jtP

Ανάρτηση έκανε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καθώς και ο ίδιος ο υπουργός.

#NewYork: At the working lunch for the #SEECP Foreign Ministers, #Greece (#Athens) & #Turkey (#Ankara) FMs were next to each other



Ν.Υόρκη: Στο γεύμα των ΥΠΕΞ της Διαδικασίας για Συνεργασία σε ΝΑ Ευρώπη οι ΥΠΕΞ Ελλάδας (Αθήνα) και Τουρκίας (Άγκυρα) ήταν δίπλα pic.twitter.com/1o0LcRCd07