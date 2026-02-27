Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, στην Ουάσιγκτον

Με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε –σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ– το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ συζητήθηκε και η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση με τον ελληνικής καταγωγής αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γιώργου Γεραπετρίτη στην αμερικανική πρωτεύουσα (25–27 Φεβρουαρίου), στο πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνονταν συναντήσεις με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε τετ α τετ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στον Λευκό Οίκο, σε συνάντηση διάρκειας περίπου 50 λεπτών, που –κατά διπλωματικές πηγές– έγινε «σε πολύ θετικό κλίμα».

Washington, D.C.

FM George Gerapetritis met with @DepSecStateMR Michael Rigas at the @StateDept.



During the meeting, the strong level of relations was reaffirmed. They also discussed the importance of protection of Christian populations in the #MiddleEast. pic.twitter.com/7dKNrK5SnW — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 27, 2026

Ο Μάικλ Ρήγας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν συναντηθεί και πρόσφατα, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε συμμετάσχει στην αμερικανική αντιπροσωπεία που βρέθηκε στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου 2025, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, ενόψει της 6ης υπουργικής συνάντησης P-TEC που φιλοξενήθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα.