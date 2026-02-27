Πολιτική

Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, στην Ουάσιγκτον

Η συνάντηση εντάσσεται στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ - Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
Γεραπετρίτης και Ρήγας
Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας στην Ουάσιγκτον (Πηγή φωτογραφίας: Χ / @GreeceMFA)

Με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε –σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ– το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ συζητήθηκε και η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση με τον ελληνικής καταγωγής αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γιώργου Γεραπετρίτη στην αμερικανική πρωτεύουσα (25–27 Φεβρουαρίου), στο πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνονταν συναντήσεις με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε τετ α τετ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στον Λευκό Οίκο, σε συνάντηση διάρκειας περίπου 50 λεπτών, που –κατά διπλωματικές πηγές– έγινε «σε πολύ θετικό κλίμα».

Ο Μάικλ Ρήγας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν συναντηθεί και πρόσφατα, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε συμμετάσχει στην αμερικανική αντιπροσωπεία που βρέθηκε στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου 2025, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, ενόψει της 6ης υπουργικής συνάντησης P-TEC που φιλοξενήθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα.

