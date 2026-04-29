Συνάντηση Μητσοτάκη με Αλ Θανί: Σήμα από το Κατάρ για νέες επενδύσεις – «Η οικονομία σας τα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας»

Σε μια συγκυρία έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο να επηρεάζουν ευθέως την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή οικονομία, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί βρέθηκαν τόσο οι ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις όσο και η προοπτική ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις του Κατάρ στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Εμίρη του Κατάρ, υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων. «Εκτιμώ το γεγονός ότι είστε εδώ για να συζητήσουμε τις ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τη διμερή οικονομική συνεργασία που ενδυναμώνεται συνεχώς», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου»

Παράλληλα, στάθηκε στη στάση που τήρησε η Ελλάδα απέναντι στις χώρες του Κόλπου, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου» και υποστήριξε το Κατάρ «απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στις πρωτοβουλίες του Κατάρ για αποκλιμάκωση, κατάπαυση του πυρός και προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης. «Εκτιμούμε την προσπάθεια της χώρας σας για την κατάπαυση πυρός αλλά και την εγκαθίδρυση βιώσιμης ειρήνης», είπε, συνδέοντας την περιφερειακή σταθερότητα και με την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Όπως τόνισε, η ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων οδών είναι κρίσιμη, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες που «επηρεάζουν όλες τις οικονομίες».

«Ανυπομονούμε και για άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα»

Στο οικονομικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη βελτιωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας και στη σημασία της καταριανής επενδυτικής παρουσίας. «Εκτιμώ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύσει στην Ελλάδα. Η οικονομία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει «τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ» και πως αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες μπορούν να ανοίξουν «ένα καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομική συνεργασία».

Από την πλευρά του, ο Εμίρης του Κατάρ στάθηκε στη συχνή επικοινωνία που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα με την ελληνική πλευρά. «Αυτήν την περίοδο μιλήσαμε πολλές φορές», είπε, ευχαριστώντας την Ελλάδα για τη στάση της κατά τη διάρκεια της κρίσης.

«Να σας ευχαριστήσω και τη χώρα σας που σταθήκατε στους φίλους σε αυτήν τη σύγκρουση. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της χώρας σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα η σύγκρουση να τερματιστεί σύντομα «μέσα από τις διαπραγματεύσεις», ενώ αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας – Κατάρ σημείωσε ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτές τις σχέσεις».

Ιδιαίτερο βάρος είχε η αναφορά του στις επενδύσεις, καθώς ο Εμίρης υπογράμμισε ότι «οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα τα πηγαίνουν περίφημα», ενώ απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόσθεσε: «Η οικονομία σας τα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας».

Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας: «Ανυπομονούμε και για άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα σας». Όπως είπε, σε μια περίοδο κατά την οποία «κοιτώντας τι συμβαίνει στον κόσμο», αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.