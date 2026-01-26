Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους για την ευλογιά στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη

Σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα, πηγές της κυβέρνησης τονίζουν ότι «χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI

Για τις 10 το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) ορίστηκε η σύσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου με κτηνοτρόφους. Αντικείμενο είναι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους κτηνοτρόφους, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η Γενική Δ/ντρια Κτηνιατρικής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι 4 περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:

– Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

– Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,

– Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,

– Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του κ. Καχριμάνη στην αυριανή σύσκεψη, προκειμένου να ενημερώσει πως αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Πηγές τις κυβέρνησης παραπέμπουν στην τοποθέτηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), η οποία, όπως επισημαίνουν, χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και τονίζουν ότι «χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει».

Οι ίδιες πηγές, σημειώνουν ότι η ΕΕΔΕΕ έχει επισημάνει ότι για την εκρίζωση της ζωονόσου, η μόνη υπεύθυνη στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, τονίζοντας ότι αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Πηγές της κυβέρνησης σημειώνουν ότι από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση.

«Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού.

Για την αντιμετώπιση της ζωονόσου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν μέτρα περιορισμού της ευλογιάς» προσθέτουν, επισημαίνοντας ότι το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων και ότι μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3χλμ και 10χλμ γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
118
104
56
52
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Να αποσυρθεί η ρύθμιση που θεωρείται «φωτογραφική» για την Όλγα Κεφαλογιάννη ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι
Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση «φωτογραφική», καθώς εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα
Όλγα Κεφαλογιάννη 5
Παρέμβαση... Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά: Πείτε μας κ. Μητσοτάκη την ατζέντα της συνάντηση με Ερντογάν για να δούμε αν πρέπει να γίνει
Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση του κόμματός της
Η Μαρία Καρυστιανού 33
Newsit logo
Newsit logo