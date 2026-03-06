Συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού: Όσα ειπώθηκαν εκτός κάμερας για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, τους «πατριώτες της φακής» και τους γάμους των γιων του

Το κατώφλι του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή πέρασε στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής (06.03.2026) ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, προκειμένου να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Κατά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το πλαίσιο της κυβερνητικής γραμμής απέναντι στην κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα είναι «ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή» και υπερασπιζόμενος την ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός έδωσε έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να εμπλακεί στη σύρραξη και ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του ελληνισμού.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα όσα ειπώθηκαν μπροστά στις κάμερες. Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της «Νίκης» αποκάλυψε και άλλες πλευρές της συζήτησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, έθεσε στον πρωθυπουργό το ζήτημα της ενεργοποίησης του ενιαίου αμυντικού δόγματος, χωρίς, όπως υποστήριξε, να λάβει σαφή απάντηση. «Δεν μου απάντησε ευθαρσώς, το άφησε θολό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Νατσιός είπε ακόμη ότι έθεσε το ζήτημα των οικονομικών συνεπειών από την κρίση, με τον πρωθυπουργό να απαντά, κατά την περιγραφή του, πως υπάρχει επάρκεια σε όλα. Πρόσθεσε επίσης ότι εξέφρασε ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η αβεβαιότητα λόγω πολέμου, μεταφέροντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η πολεμική ένταση θα εκτονωθεί.

Ο πρόεδρος της «Νίκης» αναφέρθηκε και σε μια πιο πολιτική αιχμή της συνομιλίας, λέγοντας ότι ρώτησε ευθέως τον πρωθυπουργό γιατί έχει χαρακτηρίσει το κόμμα του «πατριώτες της φακής». Κατά τον ίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως δεν αναφερόταν στη «Νίκη».

Όπως είπε, η συζήτηση έκλεισε σε πιο προσωπικό τόνο, όταν επισήμανε στον πρωθυπουργό ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο στην οικογενειακή τους ζωή, καθώς και οι δύο έχουν δύο κόρες και έναν γιο. Μάλιστα, σημείωσε ότι ανέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη πως παντρεύει τον γιο του το καλοκαίρι, «όπως κι αυτός».