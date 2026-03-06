Μητσοτάκης σε Νατσιό: Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου, η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή

Το στίγμα της κυβερνητικής γραμμής απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του, το μεσημέρι της Παρασκευής (6.3.2026), με τον πρόεδρο της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιό, στο γραφείο του στη Βουλή.

Κατά την κατ’ ιδίαν ενημέρωση του Δημήτρη Νατσιού, η οποία εντάσσεται στον κύκλο επαφών του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή», υπερασπιζόμενος παράλληλα την ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο.

Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της «Νίκης», ο πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε που αποδέχθηκε την πρόσκληση και επανέλαβε ότι πρώτη προτεραιότητα της Αθήνας ήταν η συνδρομή προς την Κύπρο, με την παροχή αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα ήταν η πρώτη που κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες χώρες, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, αναδεικνύει και την ευρωπαϊκή διάσταση της πρωτοβουλίας.

«Η χώρα είναι μια ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη προτεραιότητα να συνδράμουμε την Κύπρο παρέχοντας αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία, ήμασταν οι πρώτοι, ακολούθησαν και άλλες χώρες, αναδεικνύοντας και την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στις προσπάθειες επαναπατρισμού των Ελλήνων από την ευρύτερη περιοχή, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση που εξελίσσεται σε αντίξοες συνθήκες. Σημείωσε ότι αρκετές πτήσεις έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα και ότι δρομολογούνται και άλλες, ευχαριστώντας τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και τις πρεσβευτικές αρχές για τη συμβολή τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προγραμματισμένη μεγάλη πτήση από το Ντουμπάι, καλώντας τους Έλληνες που επιθυμούν να επιστρέψουν να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία, διαμηνύοντας ότι «η πατρίδα τους φροντίζει» και πως, εφόσον το θελήσουν, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τον επαναπατρισμό τους.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης, επισημαίνοντας ότι η διχόνοια έχει κοστίσει ακριβά στη χώρα. Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί στη σύρραξη, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου ταυτίζεται με την ασφάλεια του ελληνισμού. Παράλληλα, ζήτησε να ενεργοποιηθεί εκ νέου το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ενώ προειδοποίησε και για τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να υποστεί η χώρα, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης. Κλείνοντας, ευχήθηκε να πρυτανεύσει η λογική και να επικρατήσει η ειρήνη.

Ο σύντομος διάλογος του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της «Νίκης» έκλεισε σε πιο χαλαρό τόνο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε τον Δημήτρη Νατσιό «τι να σας προσφέρουμε, καφεδάκι, τσαγακι;», με τον Δημήτρη Νατσιό να απαντά πως είναι «οπαδός του νερού».

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 12.30, και αποτελεί τη δεύτερη κατ’ ιδίαν ενημέρωση πολιτικού αρχηγού από τον πρωθυπουργό για τα τεκταινόμενα στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 3 Μαρτίου, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, επίσης στο γραφείο του στη Βουλή.