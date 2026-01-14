Συνάντηση Τασούλα με Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο

Ένα τετ α τετ διάρκειας πάνω από μία ώρα με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή είχε σήμερα (14.01.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό και θεσμικά φορτισμένο κλίμα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν απόψεις για τις εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με έμφαση στις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά.

Το ενδιαφέρον και των δύο για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό είναι διαχρονικό και δεδομένο. Στο πλαίσιο αυτό, Κωνσταντίνος Τασούλας και Κώστας Καραμανλής αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις, υπό το πρίσμα της ρευστότητας που επικρατεί διεθνώς. Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών που δρομολογεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεσμική συνέχεια και την εθνική συνεννόηση. Ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ενώ θα ακολουθήσουν προσκλήσεις και προς τους υπόλοιπους πρώην πρωθυπουργούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση Τασούλα και Καραμανλή έχει βαθιές ρίζες, καθώς γνωρίζονται από το 1977, όταν ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πρωτοετής και ο πρώην πρωθυπουργός τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε σε εκδήλωση της Κυπριακής Πρεσβείας για την απελευθέρωση του Αχιλλέα Κυπριανού, συμφοιτητή τους και γιου του τότε προέδρου της Κύπρου Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος είχε απαχθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τασούλας υπηρέτησε ως υφυπουργός Εθνικής Άμυνας την περίοδο 2007–2009, κατά τη διακυβέρνηση Καραμανλή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εθνική ομοψυχία, τη σταθερότητα και την ενότητα, τις οποίες θεωρεί αξίες που οφείλουν να διαφυλάσσονται από όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει και την επικοινωνία με πρόσωπα που έχουν ασκήσει κορυφαία δημόσια καθήκοντα, με στόχο την ανταλλαγή σκέψεων και εμπειρίας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τη χώρα.