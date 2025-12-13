Πολιτική

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με Αρχιεπίσκοπο Αμερικής: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, ο  Υπουργός ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επαφών του με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους των ΗΠΑ
Την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών και την προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας συζήτησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.κ. Ελπιδοφόρο, κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, ολοκληρώνοντας την αποστολή του στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο  Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επαφών του με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στο έργο της Αρχιεπισκοπής και στις σταθερές προσπάθειες που καταβάλλει για την ενότητα, τη συνοχή και την πρόοδο του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Ομογένειας προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Υπουργός έλαβε την ευλογία και τις εορταστικές ευχές του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου ενόψει των Χριστουγέννων, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον ρόλο της Εκκλησίας ως σημείου αναφοράς για τον απόδημο ελληνισμό και ως γέφυρας που ενώνει σταθερά την Ελλάδα με την Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

