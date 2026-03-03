Συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους Αλκιβιάδη Στεφανή

Τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, στρατηγό ε.α. Αλκιβιάδη Στεφανή, δέχθηκε σήμερα, 3 Μαρτίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλκιβιάδης Στεφανής ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και αφορούν τη διοικητική λειτουργία και τις τρέχουσες εξελίξεις στο Άγιο Όρος.

Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας με τη διοίκηση της Αθωνικής Πολιτείας, με αντικείμενο ζητήματα θεσμικής, διοικητικής και οργανωτικής φύσεως που συνδέονται με το ιδιαίτερο καθεστώς του Αγίου Όρους.