Συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους Αλκιβιάδη Στεφανή
Ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για ζητήματα που αφορούν την Αθωνική Πολιτεία
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής, στο Προεδρικό Μέγαρο (Πηγή φωτογραφίας: (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλκιβιάδης Στεφανής ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και αφορούν τη διοικητική λειτουργία και τις τρέχουσες εξελίξεις στο Άγιο Όρος.
Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας με τη διοίκηση της Αθωνικής Πολιτείας, με αντικείμενο ζητήματα θεσμικής, διοικητικής και οργανωτικής φύσεως που συνδέονται με το ιδιαίτερο καθεστώς του Αγίου Όρους.