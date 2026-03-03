Πολιτική

Συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους Αλκιβιάδη Στεφανή

Ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για ζητήματα που αφορούν την Αθωνική Πολιτεία
Αλκιβιάδης Στεφανής και Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής, στο Προεδρικό Μέγαρο (Πηγή φωτογραφίας: (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)

Τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, στρατηγό ε.α. Αλκιβιάδη Στεφανή, δέχθηκε σήμερα, 3 Μαρτίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλκιβιάδης Στεφανής ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και αφορούν τη διοικητική λειτουργία και τις τρέχουσες εξελίξεις στο Άγιο Όρος.

Αλκιβιάδης Στεφανής και Κωνσταντίνος Τασούλας
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή, στο Προεδρικό Μέγαρο (Πηγή φωτογραφίας: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)
Αλκιβιάδης Στεφανής και Κωνσταντίνος Τασούλας
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή, στο Προεδρικό Μέγαρο (Πηγή φωτογραφίας: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)

Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας με τη διοίκηση της Αθωνικής Πολιτείας, με αντικείμενο ζητήματα θεσμικής, διοικητικής και οργανωτικής φύσεως που συνδέονται με το ιδιαίτερο καθεστώς του Αγίου Όρους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
137
124
65
53
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μέση Ανατολή: Περίπου 1.500 Έλληνες ζητούν επαναπατρισμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Με τον εναέριο χώρο να παραμένει κλειστός σε κρίσιμους κόμβους, το ΥΠΕΞ ενεργοποιεί σχέδιο εκκένωσης μόλις ανοίξουν «παράθυρα» πτήσεων – «Πρώτο μέλημα η προστασία των πολιτών», λέει ο Γιάννης Λοβέρδος
Εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμιο
Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: Απρόκλητη η επίθεση στην Κύπρο, να αποφευχθεί χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στον Λίβανο, αναγνώρισε το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανοίγματος νέου μετώπου
Μητσοτάκης και Νετανιάχου 19
Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, απολύτως στη διάθεσή σας
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε δημόσια τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο Νίκος Δένδιας
Newsit logo
Newsit logo