Σύνοδος Κορυφής: Μάχη μέχρι την ύστατη στιγμή για τις κυρώσεις στην Τουρκία

Σκληρή θα είναι, όπως φαίνεται, η μάχη για να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις για την Τουρκία.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν χαρακτηριστικά: “Θα εργαστούμε για να βελτιώσουμε το προσχέδιο των συμπερασμάτων. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα και σήμερα χώρες που δεν θέλουν καθόλου κυρώσεις για την Τουρκία. Για μας, διακυβεύεται η αξιοπιστία της ΕΕ”.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής επέλεγε ένα λατινικό ρητό για να “υπενθυμίσει” πως η συμφωνία για λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας -εφόσον συνέχιζε τις παραβατικές ενέργειές της- είναι ήδη ειλημμένη από τον περασμένο Οκτώβριο, λέγοντας πως οι συμφωνίες γίνονται για να τηρούνται: Pacta sund servanda.

«Εδώ πέρα το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σαφές, πάρα πολύ ξεκάθαρο: η αξιοπιστία της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουνε συνέπειες και ορίσαμε από κοινού ότι η ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα λοιπόν θα φανεί αν πραγματικά αν ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά που εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. Pacta sund servanda», είπε χαρακτηριστικά.

On the issue of the Eastern Mediterranean what is at stake is very simple. It is the credibility of the European Union. We agreed in October that, should Turkey continue its provocative behavior, there will be consequences. Pacta sunt servanda. #EUCO pic.twitter.com/KIDjdis38f