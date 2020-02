Ανάμεσα στα παζάρια για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις σκληρές διαπραγματεύσεις κάποιοι από τους ηγέτες της ΕΕ ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός έκαναν ένα διάλειμμα για να τσιμπήσουν κάτι.

Και η στιγμές απαθανατίστηκαν από τους προσωπικούς τους φωτογράφους. Στο κτίριο της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, o Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, o Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε και η Πρωθυπουργός του Βελγίου, Σόφι Βίλμες, έγιναν μια ωραία παρέα στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Entre reuniões de trabalho, à margem do @EUCouncil, num almoço informal com outros chefes de governo, na cantina do edifício #Europa, sede do Conselho Europeu.#EUCO pic.twitter.com/6ZdiV7iyjM