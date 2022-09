Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εκπροσωπεί την Ελλάδα στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, στο Τόκιο. Στο περιθώριο της τελετής είχε και σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανέβασε φωτογραφία από τη στιγμή του σύντομου τετ α τετ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Τόκιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της τελετής στη μνήμη του Σίνζο Άμπε, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συνάντησε, επίσης, μεταξύ άλλων νέο υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι, τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, καθώς και την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις, ο Μ. Βαρβιτσιώτης έγραψε πως είχε σύντομη συνάντηση με τον Μελβούτ Τσαβούσογλου, είχε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον Τζέιμς Κλέβερλι για το διορισμό του ως νέου υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, με χαρά συνάντησε ξανά τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και είχε φιλική συζήτηση με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

#Tokyo | In the margins of #ShinzoAbefuneral, I had the chance to congratulate in person @JamesCleverly for his appointment as the new 🇬🇧 Foreign Secretary – Στην κηδεία του #ShinzoAbe, είχα την ευκαιρία να συγχαρώ προσωπικά τον @JamesCleverly για το διορισμό του ως νέου 🇬🇧 ΥΠΕΞ. pic.twitter.com/RhLQqXvCpy — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 27, 2022

#Tokyo | Pleased to meet again Former 🇫🇷 President @NicolasSarkozy today in #Japan. – Με χαρά συνάντησα ξανά τον πρώην Πρόεδρο της 🇫🇷 @NicolasSarkozy σήμερα στην Ιαπωνία.#ShinzoAbefuneral pic.twitter.com/O2gD40MRHh — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 27, 2022

#Tokyo | Cordial talk with 🇨🇾 President of the House of Representatives @AnnitaDemetriou at #ShinzoAbefuneral 🇬🇷🤝🇨🇾

Φιλική συζήτηση με την Πρόεδρο της 🇨🇾 Βουλής @AnnitaDemetriou στο περιθώριο της κηδείας του #ShinzoAbe 🇬🇷🤝🇨🇾 pic.twitter.com/TSW5HlR2CN — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 27, 2022

«Στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Shinzo Abe, όπου εκπροσωπώ την Ελλάδα. Μια ιστορική μέρα για τη φίλη και σύμμαχο Ιαπωνία» έγραψε στο Twitter o Mιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

#Τokyo | Στην κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας #ShinzoAbe, όπου εκπροσωπώ την Ελλάδα. Μια ιστορική μέρα για τη φίλη & σύμμαχο Ιαπωνία. #ShinzoAbefuneral #安倍晋三 pic.twitter.com/XR9OdOYDBH — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 27, 2022

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής υπουργός θα μεταβεί στο Παλάτι Aκασάκα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, τον υπουργό Εξωτερικών Γιοσιμάσα Χαγιάσι, τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Χιροκάζου Ματσούνο και τη χήρα του εκλιπόντος Άκιε Άμπε.