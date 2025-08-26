Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Politico: Η χώρα μας με Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

 Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης
ΣΥΡΙΖΑ
Τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ / (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/ EUROKINISSI)

«Δυστυχώς η χώρα μας με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δημοσίευμα του Politico που «αποκαλύπτει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ανοίξει νέο φάκελο για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τα γνωστά “σπιτάκια ανακύκλωσης” σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη».

Το δημοσίευμα του Politico κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινητοποιείται μετά από καταγγελίες για σκανδαλώδη κοστολόγηση του κάθε σπιτιού ανακύκλωσης ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από ό,τι στοιχίζουν σε χώρες της Ευρώπης καθώς και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει: «Για μια ακόμη φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Την ίδια στιγμή απογοητευτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση στην Αττική: Ανέρχεται μόλις στο 6,2% και ο στόχος είναι να ανακυκλώνουμε το 50% το 2030. Θυμίζουμε ότι στην Αττική παράγεται το 45% των αστικών αποβλήτων της χώρας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Επιθεώρησε τις εργασίες ανακαίνισης στα Επείγοντα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ασθενείς και εργαζόμενους του Ιπποκρατείου, ακούγοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν - Ποια τα νέα τμήματα που θα περιλαμβάνει το νέο ΤΕΠ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Βουλή: Το ΠΑΣΟΚ ζητά αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες μετά την απόφαση του εκλογοδικείου για τους Σπαρτιάτες
Ο Παναγιώτης Δουδωνής εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί «μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προκήρυξης των αναπληρωματικών εκλογών»
Οι θέσεις όπου κάθονταν οι βουλευτές των Σπαρτιατών στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής 1
Newsit logo
Newsit logo