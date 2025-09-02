ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποστάσεις Φάμελλου από τα σενάρια για το νέο κόμμα Τσίπρα και οι ενέργειες μετά τη ΔΕΘ

Απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με το σενάριο για την δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι «με εικασίες δεν γίνεται συζήτηση», ενώ παράλληλα έκανε γνωστό ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού την Παρασκευή στο συνέδριο του Economist, καθώς θα βρίσκεται σε περιοδεία και πρόσθεσε ότι «θα υπάρχει εκπρόσωπος της ΚΟ» του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη χθεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη του ο Σωκράτης Φάμελλος όταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες που θα έχει η δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή απάντησε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία και με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ποιο είναι το πρόγραμμά του» και δήλωσε την πρόθεση να τηρήσει αποστάσεις από σενάρια, τουλάχιστον μέχρι αυτά να επαληθευτούν ή να διαψευστούν μέσα στους επόμενους μήνες.

«Με ρωτάτε αν υπερβαίνει την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ μια υπόθεση; Να σχολιάσω μια υπόθεση μετά από έξι μήνες; Ο κόσμος θέλει τώρα να κάνουμε κάτι για το ΦΠΑ και τους γιατρούς», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει ότι «όλοι έχουν δυνατότητα να λάβουν πρωτοβουλίες, πολύ περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας», με τον οποίο υπάρχει μια κοινή γραμμή ως προς την ανάγκη για «μία ή πολλές πρωτοβουλίες» που στο τέλος θα οδηγήσουν σε «ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο».

Κινούμενος προς αυτήν την κατεύθυνση μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελλος προανήγγειλε ενέργειες αμέσως έπειτα από το τέλος της ΔΕΘ που «θα συμβάλλουν στον προοδευτικό διάλογο και στην ανατροπή της κυβέρνησης».

«Δεν θα σταματήσουμε αυτήν την προσπάθεια, δεν θα υπάρχει αναμονή» τόνισε με έμφαση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ακόμα ότι «η κοινωνία θέλει να τα βρούμε για να υπάρξει ένα προοδευτικό πρόγραμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να είναι πρωτοπόρος για να υπάρξει συμπόρευση» ενώ χαρακτήρισε «πολιτικό λάθος» την απουσία του ΠΑΣΟΚ από κοινές κοινοβουλευτικές ενέργειες.

«Ο λόγος που καταθέτουμε τις προτάσεις είναι γιατί το έχει ανάγκη, η πατρίδα, ο λαός. Άρα οι εκλογές είναι για συμφέρον της χώρας. Μας συμφέρει ν’ αλλάξει ο Μανωλιός; Όχι βέβαια. Πρέπει να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά τις μετρήσεις επεσήμανε ότι «οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη». Πρόσθεσε δε ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτάται από τα ποσοστά της στιγμής, αλλά από το γεγονός ότι «αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Έθεσε ωστόσο ως προϋπόθεση το ότι η αποχή των ψηφοφόρων θα μετατραπεί σε συμμετοχή. Διότι «η αποστασιοποίηση και η απαξίωση της πολιτικής είναι πρόβλημα δημοκρατίας», τη στιγμή που «το σύστημα εξουσίας που έχει βάλει τον κ. Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού βολεύεται ο καθένας και η καθεμιά να μένει σπίτι».

«Με αυτήν την κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει καλύτερα η κατάσταση. Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα σωθεί, ούτε η ελληνική οικονομία με αυτά τα ημίμετρα, με τα πασαλείμματα» είπε ο Σωκράτη Φάμελλος ενώ σχολιάζοντας τις πληροφορίες για φοροελαφρύνσεις που θα προτείνει η κυβέρνηση τόνισε.

«Για ποιον λόγο τώρα ανακοινώνει φοροελαφρύνσεις -ας υποθέσουμε ότι θα είναι φοροελαφρύνσεις- ο κ. Μητσοτάκης; Επειδή είχε υψηλή φορολόγηση και επειδή ζορίζεται δημοσκοπικά. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν είναι επαρκής στα δημοσιονομικά και επειδή έχει πολιτικό πρόβλημα, προσπαθεί να το υπερβεί, ανακοινώνοντας μέτρα».

Και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης πέρυσι “κατάφερε” να στερέψει την αγορά, εισπράττοντας με λανθασμένο φορολογικό μείγμα 6,5 δισεκατομμύρια φόρους πάνω από το πλεόνασμα που είχε υπολογίσει. Αυτό δείχνει μια τραγική ανεπάρκεια στον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Αυτό δεν είναι αριστεία, αυτό είναι αποτυχία. Και μπορεί να απολογηθεί δίνοντας πίσω ένα δισεκατομμύριο; Μπορεί να σωθεί η κατάσταση όταν έχουμε 4,7 δισεκατομμύρια κέρδη στις τράπεζες ή 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη προ φόρων στη ΔΕΗ; Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα σωθεί από αυτά που θα ανακοινώσει στην Έκθεση, ούτε μπορεί με ημίμετρα και επικοινωνιακά πασαλείμματα να σωθεί η ελληνική οικονομία.