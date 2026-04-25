Τα μηνύματα Μητσοτάκη και Μακρόν και η «μπετόν αρμέ» αδιαπραγμάτευτη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε για μια ακόμη φορά τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα έναντι όλων των «εν δυνάμει αντιπάλων και εχθρών», στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αμέσως μετά την υπογραφή των εννέα συμφωνία από τις δύο αντιπροσωπείες, αναφέρθηκαν στις σχέσεις των δυο χωρών και στην φιλία που τις δένει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μακρόν τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι αδιαπραγμάτευτη, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας να γίνει πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη.

Δείτε live τις εξελίξεις από την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν και οι δύο ηγέτες στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή μεταξύ κρατών-μελών σε περίπτωση επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άρθρο αυτό παρουσιάστηκε ως ακόμη πιο δεσμευτικό από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίστηκε «μπετόν αρμέ», θέλοντας να τονίσει την ισχύ και την αξιοπιστία του. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη γενικότερη γαλλική στρατηγική υπέρ της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η αρχή της αμοιβαίας συνδρομής έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, φέρνοντας ως παράδειγμα την κρίση στην Κύπρο, όπου –όπως ανέφερε– υπήρξε έμπρακτη στήριξη, ακόμη και χωρίς την τυπική ενεργοποίηση των σχετικών μηχανισμών. Τόνισε ότι αυτή η εμπειρία αποτελεί βάση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Μακρόν όχι μόνο ως σταθερό σύμμαχο αλλά και ως προσωπικό φίλο, επισημαίνοντας ότι η ελληνογαλλική σχέση έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και εξελίσσεται διαρκώς. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική συμφωνία του 2021 αποτέλεσε σημείο καμπής και ότι η νέα διακήρυξη διευρύνει το εύρος συνεργασίας σε πολλούς τομείς.

Κεντρικό στοιχείο των δηλώσεών του ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Ο Μητσοτάκης επισήμανε ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων, η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντά της με μεγαλύτερη αυτονομία.

Σύνδεσε, μάλιστα, την άμυνα με την οικονομική ισχύ, τονίζοντας ότι χωρίς ανταγωνιστική οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική στρατηγική ανεξαρτησία. Αναφέρθηκε σε προτεραιότητες όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξασφάλιση φθηνής ενέργειας και η ενίσχυση της ανάπτυξης, ενόψει και των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή κατάσταση, οι δύο ηγέτες έδωσαν έμφαση στη Μέση Ανατολή. Ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι Ελλάδα και Γαλλία λειτουργούν ως αξιόπιστοι συνομιλητές και παράγοντες σταθερότητας, συμβάλλοντας σε διπλωματικές προσπάθειες, όπως η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα των χριστιανών, καθώς και της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Μακρόν, από την πλευρά του, επανέλαβε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματία, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ. Εξέφρασε την πρόθεση της Γαλλίας να συμβάλει στη σταθεροποίηση της περιοχής και στην αποκατάσταση της ασφάλειας.

Σχετικά με τον κίνδυνο ενεργειακών ελλείψεων λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι οι κυβερνήσεις διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της κατάστασης.

Αντίστοιχα, ο Μητσοτάκης σημείωσε ότι, αν και υπάρχουν προετοιμασίες για διάφορα σενάρια, το πιο αρνητικό ενδεχόμενο δεν θεωρείται το πιθανότερο. Με χαρακτηριστική φράση ανέφερε ότι οι χώρες «κάνουν κουπί σε μια βάρκα που δεν διάλεξαν», αναδεικνύοντας τη δυσκολία της συγκυρίας.

Τέλος, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, και οι δύο ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι οι βασικοί πυλώνες πολιτικής της ΕΕ, όπως η κοινωνική συνοχή και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, δεν θα υπονομευθούν από τις αυξημένες ανάγκες για άμυνα και στρατηγική αυτονομία. Αντιθέτως, υποστήριξαν ότι η Ευρώπη οφείλει να συνδυάσει την ενίσχυση της ασφάλειας με τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ισορροπίας.

Συνολικά, οι δηλώσεις των δύο ηγετών ανέδειξαν μια σαφή επιδίωξη: την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας–Γαλλίας ως μοχλό για μια πιο ισχυρή, αυτόνομη και γεωπολιτικά ενεργή Ευρώπη.

Οι εννιά συμφωνίες

Το Σάββατο υπογράφηκαν εννέα συμφωνίες μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής αντιπροσωπείας για την επέκταση της αρχικής αμυντικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2021. Αναλυτικά οι συμφωνίες είναι οι ακόλουθες:

1.Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

2.Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

3.Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

4.Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

5.Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

6.Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

7.Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

8.Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

9.Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των δυο ηγετών

Μητσοτάκης: Υποδεχόμαστε έναν αληθινό φίλο της πατρίδας

«Η Αθήνα υποδέχεται σήμερα έναν διαχρονικά Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο αλλά και έναν αληθινό φίλο της πατρίδας μας -κι επιτρέψτε μου να το πω- κι έναν προσωπικό μου φίλο. Σε μια στιγμή μάλιστα που θα την χαρακτήριζα κομβική καθώς σφραγίζει μία ιστορική επιλογή την οποία έκαναν οι δύο χώρες μας το 2021, δηλαδή την απόφαση Ελλάδα και Γαλλία να συμπαραταχθούν μετασχηματίζοντας μια μακροχρόνια κοινή διαδρομή σε μια ισχυρή στρατηγική σημασία», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που ακολούθησαν τη συνάντησή τους και την τελετή υπογραφής συμφωνιών.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την εξέλιξη μιας σχέσης πολυεπίπεδης, ουσιαστικής με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, στις ίδιες αρχές και αξίες αλλά και στα αμοιβαία συμφέροντα των δύο λαών.

«Με στοιχεία που σφυρηλατήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή μας τόσο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και στην ΕΕ αλλά όσο και διμερώς βέβαια και τα αποτελέσματα μάλιστα στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά».

Αναφέρθηκε στην ευκαιρία που είχαν να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» που μόλις επέστρεψε μετά από παραμονή 40 ημερών στα ανοιχτά της Κύπρου καθώς και στις φρεγάτες που θα παραδοθούν μέχρι το 2028 και προσέθεσε:

«Ενώ και οι δυνατότητες της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά με την παράδοση και επιχειρησιακή λειτουργία 24 μαχητικών Ραφάλ αλλά φυσικά και μέσα από μία πολύπλευρη συμμαχία -ενδεικτικά να αναφέρω τη συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα για την αναβάθμιση των πυραύλων Μίκα.

Όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική μας ισχύ, θωρακίζουν όμως τόσο τα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και παράλληλα δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη κρίση στην περιοχή η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Μεγαλονήσου κι έχω πολύ ισχυρές μνήμες -αγαπητέ Εμανουέλ- από την κοινή μας παρουσία στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη διότι αποδείξαμε με αυτόν τον τρόπο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια».

Η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί όλων των τελευταίων σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί όλων των τελευταίων σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. «Θα έλεγα λοιπόν ότι απεδείχθη προνοητική και έγκαιρη στο πεδίο της ασφάλειας και της σταθερότητας και υπήρξε με τον τρόπο της ένας πρόδρομος της ευρύτερης ανάγκης για στρατηγική αυτονομία συνολικά της ηπείρου μας. Κάτι για το οποίο μιλάμε οι δυο μας τουλάχιστον εδώ και αρκετά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με κοινά προγράμματα και συμπαραγωγές, με επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα».

Επισήμανε ότι οι φρεγάτες τις οποίες απέκτησε το ελληνικό Ναυτικό και οι φρεγάτες που απέκτησε το γαλλικό Ναυτικό είναι πρακτικά ίδιες. Αλλά το ένα Ναυτικό μαθαίνει από το άλλο με κορωνίδα των συμφωνιών αυτών τη δέσμευση αμοιβαίας συνδρομής.

«Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Εμανουέλ γιατί με τόσο ξεκάθαρο τρόπο και χθες επανέλαβε ότι αν ποτέ ο μη γένοιτο η Ελλάδα χρειαστεί τη στήριξη της Γαλλίας, η Γαλλία θα είναι παρούσα και γι’ αυτό και σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό επόμενο βήμα.

Η διακήρυξη για την ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδος και Γαλλίας, την οποία είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε πριν από λίγο, αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα υπουργεία αλλά πρωτίστως το υπουργείο Εξωτερικών που εργάστηκαν για τις συμφωνίες τις οποίες υπογράψαμε σήμερα».

Τόνισε ότι δίνεται μια σαφής κατεύθυνση για τη διπλωματική μας σύμπλευση ενώ την ίδια στιγμή επενδύουμε στο μέλλον με κοινές δράσεις στην παιδεία, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μας στον διακυβερνητικό οργανισμό Mercator Ocean International, έναν κρίσιμο φορέα για τη θαλάσσια γνώση και παρατήρηση, σε στρατηγικούς τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια και η τεχνολογία.

«Εξάλλου είχα την ευκαιρία πρόσφατα να βρεθώ στο Παρίσι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη, την οποία οργάνωσε ο Πρόεδρος Μακρόν για το ζήτημα αυτό. Και βέβαια πριν από λίγο οι υπουργοί Οικονομικών εγκαινίασαν το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης του Euronext Athens, όπως λέγεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κάνουμε πράξη την ευρωπαϊκή ενοποίηση και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι σε λίγο οι δυο τους θα μιλήσουν στο πολύ σημαντικό Έλληνο-Γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλούμε. «Και όλα αυτά τι δηλώνουν, δηλώνουν την επιθυμία μας, Ελλάδα και Γαλλία, Γαλλία και Ελλάδα να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, εξασφαλίζοντας συνθήκες ευημερίας και σιγουριάς για το παρόν, αλλά ανοίγοντας και έναν ορίζοντα ελπίδας για τις επόμενες γενιές. Και μάλιστα αυτό ακριβώς το όραμα μας απασχόλησε χθες τη συζήτηση που κάναμε στην Ρωμαϊκή Αγορά, ένα κέντρο της δημόσιας ζωής κατά την αρχαιότητα, που εξακολουθεί και σήμερα να καλλιεργεί το γόνιμο διάλογο και τον προβληματισμό, κυρίως την αλήθεια πέραν της εποχής των fake news, το διάλογο στον καιρό των συνθημάτων και την επώνυμη ευθύνη την εποχή της ανώνυμης ψηφιακής προπαγάνδας.

Αγαπητέ Μανουέλ, όταν οι θεμελιώδεις αρχές της μεταπολεμικής τάξης δοκιμάζονται, η απάντηση των δημοκρατιών οφείλει να είναι ενιαία, νηφάλια και αποφασιστική. Συνεπώς, πρώτα, η ίδια η Ευρώπη, στο έδαφος στο οποίο, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει επιστρέψει εδώ και μία τετραετία, καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ταξιδέψει με σιγουριά στα ταραγμένα νερά ενός αβέβαιου κόσμου και θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο Πρόεδρο, γιατί με πραγματικά μεγάλη επιμονή θέτει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε όλη της την έκφανση, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

Πιστεύω ότι η ιστορική μας άμυνα θα ενισχύσει και την κοινή μας συμμαχία το ΝΑΤΟ και με τα κράτη-μέλη της Ευρώπης υποχρεωτικά πια να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων και των κοινών συνόρων μας. Συνειδητοποιώντας ότι οι εξελίξεις στον Βορρά, στην Ανατολή, αλλά και στον Νότο, εδώ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Και γι’ αυτό και απαιτείται μια μακρόπνοη, γνήσια, ευρωπαϊκή πολιτική. Όμως, ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγική αυτονομία χωρίς ανταγωνιστική Ευρώπη. Και χωρίς ανταγωνισμό δεν υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία. Γι’ αυτό και η ατζέντα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως η ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους, η φτηνή ενέργεια, θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεών μας τους επόμενους μήνες, με κορωνίδα, προφανώς, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία θα είναι ευχής έργον αν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Είχαμε την ευκαιρία, βέβαια, να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι, όπως και η Γαλλία, ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μια δύναμη σταθερότητας. Παίξαμε και οι δυο μας τον ρόλο μας διακριτικά, στην εκεχειρία και στο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Έχουμε και οι δύο το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ειδικά των χριστιανών της περιοχής, που δεν αποτελούν απλά μια μειονότητα αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής της ταυτότητας. Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, θέσαμε το ζήτημα αυτό ως ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η Ευρώπη συνολικά να το αγκαλιάσει και στην ίδια κατεύθυνση, προφανώς, κινούμαστε και εν όψει της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Ελλάδος το 2ο εξάμηνο του 2027. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση όλων εκείνων των πολιτικών που δίνουν ώθηση σε μια Ευρώπη ισχυρή, δημοκρατική με πραγματικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, που ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται τις αξίες της, αλλά και τα κράτη-μέλη της. Μια Ευρώπη των πολιτών της, τέκνο τελικά και του ελληνικού και του γαλλικού πολιτισμού, τέκνο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα τέκνο και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Αγαπητέ Μανουέλ, κλείνω θυμίζοντας ότι σχεδιάζοντας το μέλλον τιμούμε ταυτόχρονα και το παρελθόν. Και αυτές τις μέρες εκτίθεται στο Ξενοκράτειο Μουσείο του Μεσολογίου ο πίνακας του Ντελακρουά ”Η Ελλάς στα ερείπια του Μεσολογίου”. Είναι ένα έργο το οποίο παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό και θα έλεγα ότι είναι μια συγκινητική απόδειξη των δεσμών των λαών μας, πριν ακόμα συγκροτηθεί το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, γέννηση του οποίου, μην ξεχνάμε, ότι στήριξαν με θέρμη οι Γαλλίδες και οι Γάλλοι.

Και αναφερόμαστε στα 200 χρόνια και την αναγνώριση της γαλλικής συμβολής, μία δέσμευση και μία αλληλεγγύη που είναι σημαντική μέχρι σήμερα, υπηρετώντας και δίνοντας συνέχεια και εμείς σε μια τέτοια ιστορική παράδοση ειρήνης και συνεργασίας και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό κάναμε σήμερα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μακρόν: Να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη

«Σας ευχαριστώ κύριε πρωθυπουργέ, ευχαριστώ αγαπητέ Κυριάκο για την φιλοξενεία. Μιλήσαμε για το βάθος, την φιλία που συνδέει τις χώρες μας. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής και αυτό ενισχύει ένα κληροδότημα τις εξαιρετικές μας σχέσεις.

Η Γαλλία αντέδρασε έναντι των απειλών που σας έπλητταν και αυτή η εταιρική σχέση που ανανεώνουμε έχει επεκταθεί στην ασφάλεια.

Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη ευρώπη. Πρόκειται για μία πραγματική στρατηγική στο εσωτερικό της Ευρώπης. Έχουμε ξεκινήσει κοινές ασκήσεις. Το 2021 όταν Ελλάδα και Γαλλία υπογράφαμε αυτή τη σχέση κάναμε ένα πρώτο βήμα και μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης αποτελούμε έμπνευση για πολλούς. Υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης. Και βεβαίως δεν είναι μόνο λόγια αυτή η ρήτρα αλλά θα υλοποιηθεί και το κάναμε πράξη πριν λίγο καιρό στην Κύπρο. Με συγκεκριμένες επιλογές στην άμυνα. Με τα rafale, αλλά και τις 4 φρεγάτες, η πρώτη από τις οποίες, ο «Κίμων», παραδόθηκε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και βρέθηκε ανοικτά της Κύπρου τον Μάρτιο.

Είναι σημαντικό να μιλήσουμε σήμερα γι ατην ενισχυμένη και συνολική στρατηγική σχέση. Με προσχώρηση της Ελλάδα στην προωθημέν αποτροπή, κάτι που ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας στην ενέργεια, το περιβάλλον, την κάρτιση, την ανώτερη εκπαίδευση.

Επίσης εταιρική σχέση σε θέματα πολιτισμού και επιστημονικές συνεργασίες. Πολύ σημαντική εταιρική σχέση με σπουδαίες ανταλλαγές. Καλύπτουμε επίσης τον τομέα της οικονομίας. Θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ΑΠΕ κλπ.

Υπογράψαμε πολύ σημαντικές συμβάσεις, ανανέωση των πυραύλων ΜΙΚΑ, μεγάλα αιολικά πάρκα κ.α.

Οι χώρες μας όσον αφορά την Μέση Ανατολή, ζητούν την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή στην διπλωματία. Η κατάσταση κλιμακώνεται. Πιστεύουμε ότι οι χώρες μας θα συνεισφέρουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ουκρανία και με το δάνειο των 90 δισ. από την ΕΕ κάνουμε αποφασιστικό βήμα για πιο σταθερή Ουκρανία.

Από κοινού έχουμε ξεκινήσει ένα κίνημα που θεωρώ σημαντικό. Την προστασία των δημοκρατιών, των παιδιών μας.

Ξεκινήσαμε με πρώτη πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα social media. Ήμασταν έξι, γίναμε 14 και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε 27 και θέλω να ολοκληρωθεί αυτή τη προσπάθεια. Τον Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί το κείμενο για απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών».

Κλείνοντας, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως «υπάρχει η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής που συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες. Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας».