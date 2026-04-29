Τασούλας στη Σύνοδο Τριών Θαλασσών: Η Ελλάδα βασική πύλη ενέργειας προς τον Βορρά, προχωράμε πιο γρήγορα από την ΕΕ»

Τον ρόλο της Ελλάδας ως κρίσιμης πύλης συνδεσιμότητας προς την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και στον τομέα της ενέργειας ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη συμμετοχή του στην 11η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, που διεξάγεται στο Ντουμπρόβνικ.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνδεσιμότητας σε τρεις βασικούς τομείς: την ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιακή ανάπτυξη. Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία της, αποδεικνύεται εργαλείο τόσο οικονομικής ανάπτυξης όσο και εθνικής ασφάλειας.

«Η συνδεσιμότητα είναι το κλειδί»

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι στο Επιχειρηματικό Φόρουμ έγινε απολογισμός της δεκαετούς πορείας της Πρωτοβουλίας. «Καταλήξαμε ομόφωνα ότι αυτή η πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών εξασφαλίζει, μέσω της συνδεσιμότητας, εθνική ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη ταυτόχρονα», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η συνδεσιμότητα στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης είναι το κλειδί για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέδειξε τη συμβολή της Ελλάδας, παρότι η χώρα μετέχει στην Πρωτοβουλία μόλις από το 2023. «Η Ελλάδα, έστω κι αν είναι τρία χρόνια μόνο μέλος αυτής της πρωτοβουλίας, έχει πολλές δυνατότητες και πρωτοστατεί στη συνδεσιμότητα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ενεργειακό ρόλο της χώρας, σημειώνοντας ότι μέσω της Ελλάδας «ενέργεια θα κατευθύνεται με αυξανόμενους ρυθμούς προς Βορρά», συμβάλλοντας στην ενεργειακή επάρκεια της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κατά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ελληνική συμμετοχή στην Πρωτοβουλία δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά συνδέεται και με τη συλλογική ασφάλεια της περιοχής. Όπως είπε, «από εδώ υποστηρίζεται η εθνική ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη όλων αυτών των χωρών που μετέχουν στην πρωτοβουλία», χάρη στη συμμετοχή και την πολιτική βούληση της Ελλάδας «να πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα».

«Μετά τους πολέμους θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε»

Νωρίτερα, κατά την παρέμβασή του στη Συνεδρία των Προέδρων στο Επιχειρηματικό Φόρουμ, ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρουσίασε την ελληνική οπτική για το μέλλον της πρωτοβουλίας, βάζοντας στο κάδρο τη «διάσταση της Νότιας Ευρώπης».

«Η Ελλάδα είναι μέλος από το 2023, αλλά έχουμε υιοθετήσει την αρχική ιδέα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Πρωτοβουλία «διευρύνει και επεκτείνει» τα ενεργειακά, ψηφιακά και μεταφορικά σύνορα των χωρών που συμμετέχουν.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Ελλάδα έχει καταστεί «βασική πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο προς τον Βορρά», με κατεύθυνση τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. «Αυτό μας κάνει πιο ισχυρούς και, φυσικά, είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το εγχείρημα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι η πρωτοβουλία κινείται με ταχύτερους ρυθμούς από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πιστεύω μάλιστα ότι προχωράμε πιο γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούμε παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική κρίση που προκαλούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ένταση στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι οι ανησυχίες είναι έντονες, αλλά υπάρχουν και οι απαντήσεις. Όπως είπε, όσα συμβαίνουν στην Κεντρική, Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική Ευρώπη «αποτελούν την απάντηση στις ανησυχίες μας».

«Τι θα συμβεί μετά τους πολέμους; Αυτή είναι η απάντηση: Μετά τους πολέμους θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε τρεις τομείς, τις μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή συνδεσιμότητα», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή θα καταστήσει τις χώρες της περιοχής «πιο ισχυρές, πιο παραγωγικές και πιο αποτελεσματικές», χαρακτηρίζοντάς την ως «το μέλλον της Ευρώπης» και «το μέλλον ενός κόσμου που σήμερα δοκιμάζεται από συγκρούσεις».