Θανάσης Κοντογεώργης για δημοσκοπήσεις: «Υπάρχει κοινό 38% με 40% που ζητά σταθερότητα και περιμένει»

Στις δημοσκοπήσεις και στο πολιτικό αποτύπωμα της «ανάγκης για σταθερότητα» εστίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σχολιάζοντας στον Real FM τη χθεσινή (19.02.2026) μέτρηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega. Ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι διαμορφώνεται ένα ποσοστό της τάξης του 38% που δηλώνει πως επιθυμεί πολιτική σταθερότητα, «μεγαλύτερο», όπως είπε, από το ποσοστό προτίμησης προς τη Νέα Δημοκρατία.

Κατά τον ίδιο, σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, «χρειάζεται σταθερό τιμόνι», ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της καθημερινότητας. «Αυτό το 38%–40% θεωρώ ότι έχει ανοιχτά τα αυτιά του και περιμένει», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογεώργης, επιχειρώντας να περιγράψει μια δεξαμενή πολιτών που δεν ταυτίζεται απολύτως με κομματικές προτιμήσεις, και κατ’ επέκταση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την κατεύθυνση της διακυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επισήμανε ότι το κυβερνητικό μήνυμα δεν περιορίζεται σε ένα στενό ακροατήριο. «Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να απευθυνθούμε μόνο στο 35%», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης «απευθύνεται σε όλους τους πολίτες» και ότι ακόμη και από το 60%–65% «υπάρχουν άνθρωποι που στο τέλος μπορεί να μας εμπιστευθούν». Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει δεν γυρίζει πίσω», υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη δουλειά της.

Ερωτηθείς, τέλος, για μετεκλογικά σενάρια, ο Θανάσης Κοντογεώργης επανέλαβε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, με το επιχείρημα ότι σε «ευμετάβλητες περιόδους» εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, σημειώνοντας πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει πως θα σεβαστεί την ετυμηγορία των πολιτών και όσα ορίζει το Σύνταγμα.