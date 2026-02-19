Πολιτική

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πτώση για Καρυστιανού, οι γνώμες για Τσίπρα και Σαμαρά

Το 62% των πολιτών υποστηρίζει πως χρειάζεται πολιτική αλλαγή - Στους πολιτικούς αρχηγούς η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει την υψηλότερη δημοτικότητα - Οκτακομματική η νέα Βουλή
Κάλπη
EUROKINISSI

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά έναντι του ΠΑΣΟΚ με 16,7 μονάδες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάσουν οι απόψεις για τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου που παρουσιάζει η δημοσκόπηση της Metron Analysis η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,4%, το ΠΑΣΟΚ ελαφρά ενισχυμένο στο 12,7%, όπως και η Ελληνική Λύση στο 10,7% και το ΚΚΕ στο 8.3%, ενώ σε ελαφρά υποχώρηση η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,2%.

Ταυτόχρονα, η εκτίμηση που κάνει η δημοσκόπηση είναι ότι ΜεΡΑ25 και Φωνή Λογικής θα μπουν στη Βουλή.

Όχι όμως η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ 29,4%
ΠΑΣΟΚ 12,7%
Πλεύση Ελευθερίας 11,2%
Ελληνική Λύση 10,9%
ΚΚΕ 8,3%
ΣΥΡΙΖΑ 5,4%
Φωνή Λογικής 4,2%
ΜέΡΑ25 3,3%
Νίκη 1,9%
Νέα Αριστερά 1,9%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,3 %
Σπαρτιάτες 0,5%

dimoskopisi metron analysis

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον Ιανουάριο, καθώς τώρα φτάνει το 21,4%, το ΠΑΣΟΚ έχει μια μικρή υποχώρηση στο 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 8,1%, η Ελληνική Λύση στο 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 4%.

Την ίδια ώρα ανεβαίνει η αδιευκρίνιστη ψήφος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση φτάνοντας τώρα το 15,2%.

dimoskopisi metron analysis

Οι δυναμικές ενδεχόμενων νέων κομμάτων

Ως προς ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα η δημοσκόπηση δείχνει ότι 9% δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν και 1ο% αρκετά πιθανό, άρα μια δυνητική αφετηρία 19%, με τα ισχυρότερα ποσοστά να έρχονται από αριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, Από την άλλη υποχωρεί η απάντηση «απίθανο» στο 61%.

dimoskopisi metron analysis

Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα ήταν πολύ πιθανό να το ψηφίσει το 3% του εκλογικού σώματος και αρκετά πιθανό το 9%. Ισχυρότερη απήχηση μεταξύ των κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων.

dimoskopisi metron analysis

Ως προς ενδεχόμενο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού έχουμε μια υποχώρηση αυτών που δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσουν, καθώς αυτό το ποσοστό υποχωρεί από το 16% στο 13%, ενώ αυξάνεται στο 51% το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να το ψηφίσουν. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ των κεντροαριστερών, κεντρώων αλλά και δεξιών ψηφοφόρων.

dimoskopisi metron analysis

Σε κομματικό επίπεδο η κ. Καρυστιανού δείχνει να έχει ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης, της Πλέυσης Ελευθερίας και της ευρύτερης αδιευκρίνιστης ψήφου.

Οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της κ. Καρυστιανού, σε σχέση με τις αμβλώσεις ή το μεταναστευτικό, φαίνεται ότι είχαν επίπτωση στη δημοτικότητά της, μαζί με το ίδιο το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται ως δυνάμει πολιτική αρχηγός.

dimoskopisi metron analysis dimoskopisi metron analysis

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση οι θετικές γνώμες υποχώρησαν από το 50% στο 38% και οι αρνητικές γνώμες αυξήθηκαν από το 42% στο 54%.

Τα πράγματα εξακολουθούν να πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση

Όπως και σε προηγούμενες έρευνας πάνω από τα δύο τρία των πολιτών (68%) εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση και μόλις το 27% ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό συνδυάζεται με το ότι μόνο το 14% πιστεύει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε ατομικό επίπεδο, ενώ οι απαντήσεις «σε χειρότερη» και «στην ίδια» παίρνουν από 43%.

dimoskopisi metron analysis

«Κόκκινη κάρτα» σε κυβέρνηση, πρωθυπουργό και αξιωματική αντιπολίτευση

Αντίστοιχα αρνητική βαθμολογία για την κυβέρνηση δείχνει η δημοσκόπηση, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 70% και τις θετικές να περιορίζονται στο 24%, την ώρα που και ο πρωθυπουργός έχει 68% αρνητικές γνώμες και μόνο 28% θετικές.

dimoskopisi metron analysis dimoskopisi metron analysis

Ως προς την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, η δημοσκόπηση δείχνει ότι παραμένει η ίδια ιδιαίτερα αρνητική αξιολόγηση που είχε καταγραφεί και σε όλες τις προηγούμενες έρευνες, στοιχείο που επεκτείνεται και στην αρνητική αξιολόγηση για την παρουσία και του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

dimoskopisi metron analysis dimoskopisi metron analysis

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Στους πολιτικούς αρχηγούς η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει την υψηλότερη δημοτικότητα, αν και με μικρή υποχώρηση σε σχέση με την περασμένη μέτρηση, ακολουθούμενη από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, με τον πρωθυπουργό να είναι στην τρίτη θέση.

dimoskopisi metron analysis dimoskopisi metron analysis

Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, οι πολίτες, στις αυθόρμητες απαντήσεις τους, επιλέγουν τον «Κανένα» ως τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, στοιχείο που καταδεικνύει μια βαθύτερη κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί με 26% και αρκετά πιο πίσω την Ζωή Κωνσταντοπούλου (8%).

dimoskopisi metron analysis

Στην ερώτηση εάν η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, η πλειοψηφία των πολιτών, δηλαδή το 62% επιμένει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πολύ πιο έντονο το αίτημα πολιτικής αλλαγής αριστερά του κέντρου, υπέρ της σταθερότητας οι κεντροδεξιοί και διχασμένοι όσοι αυτοτοποθετούνται ως δεξιοί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
132
109
99
80
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται», «Η βία δε θα κανονικοποιηθεί»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια, ενώ ο υπουργός Υγείας απάντησε επί προσωπικού και αναφέρθηκε σε στοιχεία για τη στελέχωση και τις δαπάνες του νοσοκομείου
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας – Η θητεία είναι αγγαρεία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει
«Χρειαζόμαστε τον στρατό των πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα Κασσελάκη: «Προεδροκεντρικό σχήμα» και «συνέδριο-παρωδία» καταγγέλλουν εκατοντάδες μέλη
Κείμενο αποχώρησης που διακινείται προς υπογραφή στο διαδίκτυο καταγγέλλει «υπονόμευση» συλλογικών διαδικασιών και «προεδροκεντρικό σχήμα», στρέφοντας τα πυρά του στον πρόεδρο
Στέφανος Κασσελάκης 10
Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»
Ο υπουργός Υγείας καταγγέλλει απόπειρα παρεμπόδισης «δια της βίας» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους
Άδωνις Γεωργιάδης 74
Newsit logo
Newsit logo