Θεσσαλονίκη: 42χρονος έστελνε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα κατά του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη

Τα μηνύματα ο 42χρονος τα έστελνε στην προσωπική - πολιτική σελίδα που έχει στα social media ο Στέλιος Αγγελούδης
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καθως δέχτηκε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την αστυνομία αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη ταυτοποιήθηκε ένας 42χρονος από περιοχή της Ημαθίας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Είχε προηγηθεί σχετική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την οποία προκάλεσε καταγγελία του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα είχε κατέθεσε ο κ. Αγγελούδης, τα συγκεκριμένα μηνύματα αναρτήθηκαν στην προσωπική – πολιτική σελίδα που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έπειτα από ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση αστυνομίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πολιτική
