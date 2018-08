Τηλεφώνημα Σεντένο σε Τσακαλώτο για τα συγχαρίκια

Μίλησα με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο σήμερα για να τον συγχαρώ για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM και εξέφρασα την υποστήριξή μου για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάριο Σεντένο.

I talked w/ 🇬🇷 minister @tsakalotos today to congratulate him on the successful conclusion of the @ESM_press program & express support for challenges ahead. pic.twitter.com/yoSdkmifi5

— Mário Centeno (@mariofcenteno) August 20, 2018