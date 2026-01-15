Την Τετάρτη η απόφαση για την σύσταση διακομματικής επιτροπής στη Βουλή σχετικά με το αγροτικό

Την ερχόμενη Τετάρτη (21.01.2026) στην Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης για την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την μελέτη του αγροτικού και τον πρωτογενή τομέα.

Αυτό προγραμματίστηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που συνεδρίασε σήμερα (15.01.2026), καθώς η σχετική απευθείας σύσταση που είχε προτείνει ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της ΔτΠ δεν είχε τύχει ομόφωνης απόφασης από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Έτσι, η λήψη απόφασης θα γίνει από την Ολομέλεια όχι με μια τυπική συνοπτική διαδικασία, που προβλέπεται εάν είχε επιτευχθεί ομοφωνία των κομμάτων αλλά μετά από μια ευρύτερη συζήτηση η οποία βέβαια κάτω από την τρέχουσα επικαιρότητα αναμένεται να εξελιχθεί σε μια μίνι προ ημερησίας συζήτηση με παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών για το αγροτικό.