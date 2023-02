O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Επίσης, ανέλυσαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και συζήτησαν για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Ο Βέμπερ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το έργο της Ελλάδας στην προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Στην Αθήνα σήμερα ευχαρίστησα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το έργο της Ελλάδας στην προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει την τάξη παρά την πολυπλοκότητα και την κλίμακα της μεταναστευτικής πρόκλησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας είναι μια ευκαιρία να σημειωθεί πρόοδος».

