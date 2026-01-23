Το ΠΑΣΟΚ μετρά αντίστροφα για το Συνέδριο: Μεταγραφές, αντιδράσεις και στο βάθος εκλογές

Σε ρυθμούς Συνεδρίου κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ, με το ραντεβού να δίνεται στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβο Ντο στις 27-29 Μαρτίου. Στην πραγματικότητα, όμως, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, με τον στόχο να παραμένει η πρωτιά έστω και με μία ψήφο διαφορά.

Και ίσως να είναι αυτή η κολλημένη βελόνα, μη αφήνοντας πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την επίτευξη του στόχου στις εκλογές, που ευθύνεται για την ανηλεή «φαγωμάρα» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικά της τελευταίας, είναι όσα συμβαίνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αρχής γενομένης από την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος την Τρίτη, αλλά και με τη συνέχεια να δίνεται στα τηλεοπτικά πάνελ.

Σε κάθε περίπτωση, στην πορεία προς το Συνέδριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να συγκαλέσει την ΚΟΕΣ στις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ νωρίτερα θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση των επιμέρους Γραμματειών του οργάνου, όπως η Οργανωτική Γραμματεία που συνέρχεται για δεύτερη φορά από συστάσεώς της την ερχόμενη Δευτέρα. Στις αρχές τις ερχόμενης εβδομάδας, αναμένεται να ανακοινωθεί και η σύσταση της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος, υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, που θα στελεχωθεί θεσμικά και θα διαρθρώνεται σε όλη την χώρα, ορίζοντας έναν υπεύθυνο ανά νομό.

Την ίδια ώρα η διεύρυνση δεν θα αργήσει να γίνει πράξη, αφού στο τελικό στάδιο φαίνεται να βρίσκεται η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η ένταξη στο κόμμα και άλλων εκλεγμένων με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Γεγονός, που αναμένεται πάντως να προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο από όσους υποψηφίους αναμένεται να απειληθούν από τα νέα στελέχη, αλλά από όσους διαφωνούν με την «μεταγραφή» βουλευτών στο παρά πέντε μιας εκλογικής διαδικασίας, θεωρώντας ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, όσο μακρά και αν αποδειχθεί αυτή.

Αντιρρήσεις και… «απαντήσεις»

Ενδεικτικό είναι ότι μεταξύ των πολιτικών διαφωνιών που κατέθεσε ο Χάρης Δούκας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, είναι, στο όνομα της διατήρησης του ήθους και των αρχών του ΠΑΣΟΚ, η παράδοση της έδρας κάθε βουλευτή που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη στο κόμμα με το οποίο εξελέγη, προτού περάσει το κατώφλι του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να δώσει εξ αρχής τον αγώνα της εκλογής με τη σημαία του.

Ήδη, πάντως, έχουν αρχίσει οι απαντητικές διαρροές σε τέτοιες αιτιάσεις, με συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη να θυμίζουν ότι το κάλεσμα που απευθύνει διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται μεταξύ άλλων και σε στελέχη άλλων κομμάτων, αλλά και πως αντίστοιχες «μεταγραφές» βουλευτών έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ, επί ηγεσίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

Αντίστοιχες «απαντήσεις» στις προτάσεις του Χάρη Δούκα δίνονται και σε άλλο επίπεδο, με συνεργάτες του προέδρου του κόμματος να διαμηνύουν αρμοδίως, ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας ότι μόνος αντίπαλος του κόμματός του είναι η ΝΔ, πως προσκλητήριο προς τις άλλες προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις για να έρθουν στο συνέδριο του κόμματος και να συζητήσουν όλα τα μεγάλα θέματα έχει απευθύνει ήδη από την Τρίτη ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πως η συνεδριακή διαδικασία του ΠΑΣΟΚ θα είναι απολύτως δημοκρατική και βεβαίως θεσμική, όπως συμβαίνει πάντα στα 51 χρόνια από τη σύστασή του. Ως εκ τούτου, δεν καταλαβαίνουν καν, όπως λένε, πού ακριβώς έγκεινται οι διαφοροποιήσεις του δημάρχου Αθηναίων.